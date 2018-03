Exklusive Design-Ausstellung "Fissler - For your Fantasy" bei Leiner in Wien eröffnet

Kochgeschirrhersteller Fissler und Haubenkoch Oliver Hoffinger gaben Startschuss für eine spektakuläre Fantasiereise

Wien (OTS) - "Wer kocht denn da?", fragten sich viele Passanten verwundert, die am vergangenen Samstag in der Mariahilfer Straße unterwegs waren. Im "lebenden" Schaufenster des Einrichtungshauses Leiner in Wien hantierte Fernsehkoch Oliver Hoffinger virtuos mit Kochtöpfen und Pfannen des Premiumherstellers Fissler. Für Aufsehen sorgte zudem die Musical-Darstellerin Simone Niederer im eigens kreierten Fissler Kleid. Im Eingangsbereich von Leiner sang sie zum Auftakt der Showcookings und lockte Besucher musikalisch in eine spektakuläre Fantasiewelt. Anlass für das Staraufgebot war die Eröffnung der exklusiven Design-Ausstellung "Fissler - For your Fantasy". Noch bis zum 21. Dezember 2013 geben die Schaufenster des Wiener Traditionskaufhauses den Blick frei auf eine mystische Märchenwelt. Geheimnisvoll illuminierte Bäume, überdimensionale Pilze und Blumen sowie detailreiche Pfauen und Rentiere faszinieren Schaufensterbummler in der Vorweihnachtszeit. Alle Designobjekte sind aus Kochgeschirr und Küchenhelfern der Premiummarke Fissler geformt. Imposante Skulpturen faszinieren Kunstfreunde und Kochfans aber nicht nur in den Schaufenstern, sondern auch verteilt im gesamten Einrichtungshaus.

"Fissler - For your Fantasy" auch im TV

Fans der Sendung "Koch mit! Oliver" erhalten am 7. Dezember 2013, um 12.05 Uhr in PULS 4 und am 8. Dezember 2013, um 20.05 Uhr in SAT.1 einen Einblick in die Fissler Fantasiewelt. Die Show zeigt Aufzeichnungen der Showcookings bei Leiner und der TV-Koch lädt die Zuschauer zu einem Besuch der exklusiven Design-Ausstellung ein.

Designobjekte "on the Road"

Nach Frankfurt am Main und Berlin ist Wien bereits die dritte und gleichzeitig die erste internationale Station der Roadshow, an der Fissler, Hersteller von Premium-Kochgeschirr "Made in Germany", seine Design-Ausstellung präsentiert. Weitere Städte im In- und Ausland folgen.

