AK Preismonitor: Hohe Preisaufschläge bei gleichen Drogeriewaren

Wiener Super- und Drogeriemärkte viel teurer als Münchner Geschäfte

Wien (OTS) - Wien ist noch immer ein teures Pflaster: Gleiche Drogeriewaren kosten in Wien durchschnittlich um die Hälfte mehr als in München. Das zeigt ein AK Preismonitor bei 174 verglichenen identen Produkten im Oktober in acht Super- und Drogeriemärkten in Wien und München. Die AK verlangt: Die Bundeswettbewerbsbehörde muss einen möglichen "Österreich-Aufschlag" auch bei Drogeriewaren prüfen.

"Bei Drogeriewaren heißt es für heimische Konsumenten tief ins Geldbörsel greifen", sagt AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. "Der erhobene Warenkorb mit 174 identen verglichenen Drogeriewaren ist in Wiener Super- und Drogeriemärkten um 51 Prozent teurer als in München", so Zgubic. Kostet er in Wien im Schnitt 770 Euro, so sind es in München 509 Euro. Bei fast allen Produkten (98 Prozent) war Wien hochpreisiger.

Die Preise für die identen Produkte schlagen sich in Wiener Drogeriemärkten mit durchschnittlich 45 Prozent höher zu Buche als in Münchner Drogeriemärkten. Wiener Supermärkte sind um durchschnittlich 60 Prozent teurer als Münchner Supermärkte.

Drei Beispiele: Den größten Preisunterschied mit knapp 153 Prozent orteten die AK Tester bei einer Gesichtscreme. So kostet die L'Oreal Tages-Gesichtscreme Hydra active 3 für trockene und sensible Haut (50 Milliliter) in München durchschnittlich 3,79 Euro, in Wien jedoch 9,56 Euro. Für den Fa-Deospray (150 Milliliter) zahlen Münchner durchschnittlich 1,13 Euro, Wiener 2,30 Euro - "um knapp 103 Prozent mehr", rechnet Zgubic vor. 20 Stück Hansaplast Sensitive Pflaster kosten in München 1,96 Euro, in Wien 4,15 Euro (Preisdifferenz knapp 112 Prozent).

Die AK weist regelmäßig auf auffällige Preisunterschiede hin. Eine AK Studie zeigt: Die Wettbewerbsbehörden zahlreicher EU-Mitgliedsstaaten haben Absprachen in der Konsumgüterindustrie aufgedeckt und abgestraft. So gab es bei Reinigungs- und Körperpflegeprodukten Absprachen bezüglich Preiserhöhungen, Promotionen und einheitlicher Verkleinerung der Verpackungsgrößen. Die Bundeswettbewerbsbehörde muss daher auch diese Branchen untersuchen.

Zum Preismonitor: Die AK hat Anfang Oktober insgesamt 174 idente Reinigungs-, Körperpflege- und Hygieneartikel sowie Babynahrung erhoben, beispielsweise Bodylotions, Küchenrollen, Bad-, WC-Reiniger, Taschentücher oder Shampoos. Aktionspreise wurden berücksichtigt, sofern sie für alle gelten. Erhoben wurde in fünf Wiener Supermärkten (Billa, Merkur, Spar, Eurospar, Zielpunkt) und drei Drogeriemärkten (Bipa, DM, Müller). In München wurde ebenfalls in fünf Supermärkten (Edeka, Rewe, Tengelmann, Kaufland, Real) und drei Drogeriemärkten erhoben (DM, Müller, Rossmann).

SERVICE: Die Erhebung finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Doris Strecker

Tel.: (+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at