Buswirtschaft fordert Abbau von Benachteiligungen und Entbürokratisierung

13. Bundesfachtagung des WKO-Berufsgruppe Bus in Wels mit neuem Teilnehmerrekord - Busmaut-Kategorie und MwSt-Befreiung überfällig

Wien/Wels (OTS/PWK858) - Die Leistungskraft des Autobusses wird

von der europäischen Verkehrspolitik massiv behindert. Dagegen setzen sich Österreichs Busunternehmer zur Wehr. Mit gezieltem politischem Lobbying auf internationaler sowie nationaler Ebene und effektiver Aufklärungsarbeit werde das auch gelingen, zeigten sich der Berufsgruppenobmann des österreichischen Autobusgewerbes, Martin Horvath, und Alexander Klacska, Obmann der WKÖ-Bundessparte Transport und Verkehr, im Rahmen der Eröffnung der 13. Bundestagung der Busunternehmer in Wels überzeugt.

Branche fordert Lösung für Busgewicht und Busmaut "Ökologisierung ist in aller Munde. Zu den saubersten, sichersten und ökonomischsten Verkehrsmitteln zählen seit jeher die Busse. Dennoch ist die heimische Buswirtschaft mit eklatanten gesetzlichen Benachteiligungen konfrontiert. Damit muss nun endlich Schluss sein", betonte Horvath. In Österreich sei die Einführung einer eigenen Bus-Maut-Kategorie im höherrangigen Straßennetz längst überfällig. "Den Bus als Personenverkehrsmittel mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck hier noch immer wie ein schweres Nutzfahrzeug zu behandeln, lässt sich mit verantwortungsvoller Verkehrspolitik nicht vereinbaren".

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt der Branche ist der nach wie vor existierende Wildwuchs bei nationalen Gewichtsnormen für Busse. Trotz einheitlicher EU-Wirtschaftspolitik verfügt nahezu jeder EU-Mitgliedsstaat über unterschiedliche Limits. Vor kurzem sei jedoch Bewegung in die Diskussion gekommen, sagte Horvath: "Unsere intensive Argumentationsarbeit hat dazu geführt, dass über eine Anhebung des Gesamtgewichts für 2-achsige Busse auf 19 Tonnen praktisch schon EU-weiter Konsens besteht. Von unserem Ziel von 19,5 Tonnen, das die Ausrüstung der Busse mit der aktuellsten Sicherheitstechnologie auch langfristig gewährleistet, sind wir also nicht mehr weit entfernt."

Einheitliche Mehrwertsteuer-Befreiung und praxisnahe Lenk- und Ruhezeiten in Europa

Konträr ist dagegen die Ausgangslage bei der ebenfalls von der Bus-Branche geforderten einheitlichen Mehrwertsteuerbefreiung im grenzübergreifenden Reisebusverkehr, sowie bei der praxisnahen Gestaltung der Lenk- und Ruhezeitenregelung. Horvath: "Trotz einer Empfehlung des EU-Parlaments für eine praxisnahe Neugestaltung der Arbeitsbedingungen für Buslenker fand dieser Vorschlag keine Mehrheit unter den Mitgliedsstaaten."

Unterschiedliche Mehrwertsteuertarife und Veranlagungsvorschriften ließen grenzüberschreitende Busreisen derzeit häufig zu Irrfahrten durch den EU-Mehrwertsteuer-Dschungel werden. Dennoch sehen die österreichischen Busunternehmer in diesem Fall beinahe schon "Licht am Ende Dschungels", wie Horvath pointiert formulierte. "Schon jetzt hält die Mehrheit der EU-Staaten den Busfernverkehr komplett mehrwertsteuerfrei - das ist die beste und unbürokratischste Lösung. Bis auch die anderen Staaten soweit sind, sollte zumindest die Anwendung der steuerlichen Vorschriften entbürokratisiert werden", verlangte Horvath.

Bus ist Impulsgeber für die Tourismuswirtschaft

Von dieser notwendigen Entrümpelung des nationalen Vorschriftenbestandes in Europa würden letztlich die Nationalstaaten profitieren. "Jeder durchschnittlich besetzte Reisebus ist ein Impulsgeber für die Tourismuswirtschaft eines Landes. Wer Busse behindert oder aussperrt, verzichtet allein bei Städtereisen auf 3.850 Euro Tourismus-Umsatz pro Bus pro Tag", stellt Bundesspartenobmann Klacska klar.

Diese Herausforderungen bedürfen länderübergreifende Zusammenarbeit bei wichtigen technischen, steuerlichen und bürokratischen Fragen, so Horvath und Klacska unisono.

Bundestagung der Busunternehmer: Branchentreff und Information Politische Willensbildung, aber auch Kontaktplattform und Information - wie zum Beispiel über moderne Vorkehrungen gegen Busbrände - zu ermöglichen: Das sind Hauptziele der im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Spitzentagung der Busbranche in Wels. Mit der begleitenden Fachmesse und ihren mehr als 50 Ausstellern gelang es auch 2013 wieder, in Wels einen der wichtigsten Treffpunkte für Industrie, Tourismusanbieter und Personenbeförderer in der österreichischen Verkehrswirtschaft zu schaffen.

Zur österreichischen Bus-Branche

Die mehr als 1.300 österreichischen Busunternehmer (www.berufsgruppe-bus.at) betreiben eine Flotte von rund 9.000 Bussen. Mit diesen werden im Reiseverkehr jährlich über eine Million Gäste befördert sowie im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr auf der Straße mehr als die Hälfte aller 1,1 Milliarden Beförderungsfälle garantiert. Die Unternehmen investieren jährlich rund 225 Millionen Euro in ihren Fuhrpark. Der Bus ist mit 15g/CO2 pro Passagier/pro km das mit Abstand sauberste Straßenverkehrsmittel. Die geringen Schadstoffemissionen und die ständige Reduzierung der Geräusch-Emissionen unterstreichen den hohen ökologischen und ökonomischen Nutzen des Omnibusses gegenüber dem Individualverkehr. (PM)

