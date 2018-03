Summer of Sounds 2014 im MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg des "MQ Summer of Fashion" 2012 setzt das MuseumsQuartier im Sommer 2014 erneut einen Themenschwerpunkt, im Rahmen dessen die zahlreichen Kunst- und Kulturinstitutionen im MuseumsQuartier ein vielfältiges Programm unter einem gemeinsamen Schwerpunkt präsentieren und damit zusätzlich zur individuellen eine starke kollektive Präsenz zeigen: der "MQ Summer of Sounds" wird sich unter dem Motto "the relationship of sound to space" mit dem Verhältnis von Raum und Klang beschäftigen. Die Eröffnung ist für Juni geplant.

"Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem 'MQ Summer of Fashion' ist es allen Kultureinrichtungen im Areal wichtig, einen weiteren gemeinsamen Schwerpunkt zu setzen und damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Die BesucherInnen erwarten den ganzen Sommer über zahlreiche Programmpunkte, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Klang in Verbindung mit Raum beschäftigen", so Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien.

Bis Anfang Oktober wird es Ausstellungen, Konzerte, Workshops, Performances, Installationen und viele weitere Veranstaltungen zu diesem Thema sowohl in den Höfen als auch in den unterschiedlichen Kultureinrichtungen geben. Neben allen Museen-, Ausstellungs- und Veranstaltungshäusern im MQ sowie zahlreichen Kulturinitiativen des quartier21 wird es auch Kooperationen mit externen Partnern geben.

Das detaillierte Programm wird im Rahmen einer Pressekonferenz Ende März/Anfang April bekannt gegeben.

