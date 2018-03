AVISO: Petra Bayr heute beim Wiener AIDS Tag zum Thema "HIV/AIDS - zwischen Solidarität und Diskriminierung"

Wien (OTS/SK) - Seit Beginn der Epidemie vor über 30 Jahren, polarisiert HIV/AIDS im gesellschaftlichen Leben: Menschen mit HIV/AIDS sind im Alltag nach wie vor ausgegrenzt, leiden unter Vorurteilen oder Schweigen aus Scham. Schutz bietet unter anderem eine entsprechende Rechtsgrundlage und ein systematisches Melde- und Dokumentationssystem, das die verschiedenen Formen der Diskriminierung erst sichtbar werden lässt. Die Aids Hilfe Wien widmet den Wiener Aids Tag daher in diesem Jahr dem Thema "HIV/AIDS und Diskriminierung" und erörtert in einer Diskussion mit nationalen und internationalen ExpertInnen, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen bzw. wo in Österreich noch Handlungsbedarf besteht. Nationalratsabgeordnete Petra Bayr wird erläutern, auf welche Art Menschen mit HIV/AIDS im österreichischen Recht diskriminiert werden. ****

Wann: Heute, 2. Dezember von 12.30 bis 18.00 Uhr

Wo: Hauptbücherei, Urban-Loritz-Platz

http://www.aids.at/aktivitaten-welt-aids-tag-2013/wiener-aids-tag/

