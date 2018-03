Mini-Yorkshire-Terrier Fipsi ist Tier des Monats Dezember

Verein PFOTENHILFE appelliert: Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Lochen am See (OTS) - Als Tier des Monats Dezember wurde vom Verein Pfotenhilfe ein ganz besonderer Schützling ausgewählt. Mini-Yorkshire-Terrier Fipsi genießt seit fast zwei Jahren sein Leben in der Pfotenhilfe Lochen, seine Vergangenheit sah jedoch nicht ganz so rosig aus.

Fipsi wurde im Oktober 2011 geboren. Der Mini-Yorkshire-Terrier zählt zu den typischen Modehund-Rassen. Er kommt aus einer Welpenzuchtstation in Ungarn, wo üblicherweise massenhaft Hunde verschiedenster Rassen gezüchtet werden. Fipsi wurde in Wien auf dem Parkplatz eines Supermarktes aus dem Kofferraum heraus zum Kauf angeboten. "Eine Dame kaufte den kleinen Welpen im Alter von fünf Wochen, weil er ihr Leid tat und schenkte ihn ihrer kleinen Tochter. Sie dachte, sie tat dem Hund damit etwas Gutes, hatte aber nicht bedacht, dass sie damit eigentlich nur das grausame Geschäft ankurbelte." betont Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen.

Eigentlich dürfen Welpen erst frühestens nach acht Wochen von ihrer Mutter getrennt werden. In einer Massenproduktion geboren zu werden und noch dazu viel zu früh von Mutter und Geschwistern getrennt zu werden, kommt einem Trauma gleich, von dem sich ein Hund kaum mehr erholen kann. Da die Dame überfordert war, beschloss sie, den Welpen in die Pfotenhilfe Lochen zu bringen. "Bei uns wurde Fipsi gesund gepflegt, aufgepäppelt und mit anderen Tieren sozialisiert.

Mittlerweile hat der kleine Vierbeiner hier einen Familienersatz gefunden und darf bis zu seinem Lebensende als glücklicher Hund frei am Hof leben." so Stadler. Fipsi ist bereits eine Art Maskottchen geworden und steht als Symbol für das grausige Geschäft mit dem Handel von Lebewesen.

"Ich bitte Sie, sich ein Tier nie unüberlegt anzuschaffen. Vor allem zu Weihnachten werden jedes Jahr zahlreiche Tiere verschenkt, viele landen wie unser Fipsi nur kurze Zeit später im Tierheim." appelliert Stadler. Bitte informieren Sie sich in Ruhe, denn Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Um möglichst viele Menschen über dieses wichtige Thema zu informieren, hat der Verein Pfotenhilfe einen Informationsflyer produziert. Wenn Sie diesen gerne verteilen möchten, können Sie den Flyer direkt beim Verein Pfotenhilfe, unter der Telefonnummer 01-892 23 77 oder unter info @ pfotenhilfe.org anfordern.

Wer Hund Fipsi unterstützen möchte und auf der Suche nach einem tierfreundlichen Weihnachtsgeschenk ist, für den ist vielleicht eine Tierpatenschaft genau das Richtige. "Für fast jedes Tier in der Pfotenhilfe Lochen kann eine Patenschaft übernommen werden, natürlich auch für unseren Fipsi. Unter www.pfotenhilfe.at finden Sie alle Infos und Fotos zu unseren Schützlingen." so Stadler abschließend.

