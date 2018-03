Wolf Theiss verstärkt die Praxisgruppen Tax, Dispute Resolution, Banking & Finance und Regulatory & Procurement

Wien (OTS) - Marie-Agnes Arlt (Dispute Resolution), Petra Heindl (Banking & Finance) und Wolfram Schachinger (Regulatory & Procurement) steigen als neue Senior Associates bei der Sozietät WOLF THEISS ein. Martina Gatterer wird im Bereich Tax zum Senior Associate ernannt.

Marie-Agnes Arlt, 34, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Université Panthéon-Assias - Paris II, promovierte an der Universität Wien (2004) und absolvierte einen LL.M. (mit Spezialisierung Corporate Law) als Fulbright-Stipendiatin an der New York University (2004). Von 2001 bis 2003 sowie nach ihrem Post-Graduate Studium war sie als Forschungsassistentin und Universitätslektorin am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig und unterstützte Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. im Rahmen des START-Projektes insbesondere in den Bereichen des Kapitalgesellschaftsrechts und Corporate Governance. Arlt ist seit 2007 zugelassene Rechtsanwältin und hat sich vor allem auf die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Gesellschaftsstreitigkeiten (Corporate Disputes) sowie die Rechtsgebiete Gesellschaftsrecht, M&A sowie Prozessführung und alternative Streitbeilegung spezialisiert.

Petra Heindl, 33, war bis vor kurzem im New Yorker Büro einer US-amerikanischen Kanzlei beschäftigt und verstärkt nun das Team der Praxisgruppe Banking & Finance der Sozietät. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Rovaniemi, Finnland, absolvierte Heindl einen LL.M. im Europarecht an der Donauuniversität in Krems, sowie einen LL.M. in U.S. Law an der Santa Clara University School of Law in Kalifornien, USA. Neben ihrer Ausbildung im Wiener Büro der Sozietät und einer weiteren Wiener Rechtsanwaltssozietät (zuletzt als Rechtsanwältin) arbeitete Heindl als Forschungsassistentin an der Stanford University School of Law, USA, wo sie auch regelmäßig im US-amerikanischen Raum publizierte. Ihre internationale Expertise besteht vor allem auf dem Gebiet M&A/Gesellschaftsrecht sowie grenzüberschreitender Transaktionen.

Wolfram Schachinger, 36, ist neues Mitglied der Praxisgruppe Regulatory & Procurement. Schachinger ist seit mehreren Jahren als Rechtsanwalt eingetragen und hat sich bereits zu Beginn seiner juristischen Laufbahn auf öffentliches Wirtschaftsrecht spezialisiert. Er hält einschlägige Fachvorträge und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und Beiträge in Tagesmedien. Mit ihm gewinnt die Sozietät einen vor allem in den Bereichen Umweltrecht (insbesondere Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie Anlagen-, Raumordnungs- und Baurecht) spezialisierten Kollegen, der an der Schnittstelle zu den Praxisgruppen Real Estate & Construction sowie Projects & Infrastructure eine wertvolle Verstärkung darstellt.

Martina Gatterer, 33, ist bereits seit 2010 Mitglied der Praxisgruppe Steuerrecht bei Wolf Theiss und steigt zum Senior Associate auf. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien war sie unter anderem in einer internationalen Steuerberatungsgesellschaft tätig und hat sich vor allem auf die Gebiete Konzernsteuerrecht, Internationales Steuerrecht und Umgründungen spezialisiert, in denen sie auch den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bei Wolf Theiss setzt. Sie ist Autorin und Co-Autorin von zahlreichen Publikationen in Fachbüchern und Fachzeitschriften sowohl im Inland als auch im Ausland.

"Mit Frau Arlt, Frau Heindl und Herrn Schachinger kommen erneut drei bereits sehr erfahrene Spezialisten an Bord, die den Fokus ihrer jeweiligen Praxisgruppen verstärken und ausbauen können. Auch der Aufstieg von Frau Gatterer in unserer Praxisgruppe Tax ist eine wichtige Verstärkung für das Team", kommentiert Erik Steger, Sprecher des Wolf Theiss Management Boards die Karriereschritte.

