Erfolgreicher Auftakt für ECVET in Österreich

Die rege Teilnahme an der 1. Nationalen ECVET-Konferenz zeigt das hohe Interesse von Bildungsfachleuten an europäischen Transparenzinstrumenten.

Wien (OTS) - Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (nach der englischen Bezeichnung ECVET -European Credit System for Vocational Education and Training) ist eine von mehreren europäischen Initiativen zur Anerkennung der in verschiedenen Ländern und Arten von Einrichtungen erworbenen Lernerfahrungen. ECVET zielt darauf ab, die Vergleichbarkeit und Kompatibilität zwischen unterschiedlichen nationalen Berufsbildungs- und Qualifikationssystemen zu verbessern. Die erste nationale ECVET-Konferenz fand am 19. November 2013 in Wien statt und wurde von der Nationalagentur Lebenslanges Lernen und der Sektion II im BMUKK organisiert. Rund 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Einrichtungen der Sozialpartner, Erwachsenenbildung, Berufsbildende Schulen und anderen Bereichen nutzten die Veranstaltung, um sich über die aktuellsten Entwicklungen zu informieren und sich mit der österreichischen ECVET-Community zu vernetzen. ECVET bietet viele praktische Einsatzmöglichkeiten, sei es im Kontext der Qualitätssicherung transnationaler Mobilitätsprojekte oder hinsichtlich verbesserter Transparenz und Durchlässigkeit der Bildungssektoren im Kontext des lebenslangen Lernens.

Nationale ECVET-Servicestrukturen auch weiterhin unter Erasmus+

Im Rahmen der Konferenz gab auch das Team der acht nationalen ECVET-Expert/innen und Vertreter/innen der Nationalagentur Auskunft zum Angebot der ECVET-Beratungsleistungen. Die in der Nationalagentur angesiedelte ECVET-Kontaktstelle bietet eine zentrale Anlaufstelle für Erstinformation zum Thema ECVET und koordiniert die Aktivitäten der ECVET-Expert/innen. Der Schwerpunkt der nationalen Servicestrukturen liegt darauf, die Umsetzung von ECVET vor allem im Rahmen längerfristiger transnationaler Mobilitätsprojekte der österreichischen Berufsbildung erfolgreich voranzutreiben und zur Vernetzung der handelnden Personen beizutragen. ECVET-Beratungsleistungen können auch künftig unter dem neuen EU-Programm Erasmus+ über die ECVET-Kontaktstelle in der Nationalagentur vereinbart werden.

ECVET zählt wie der Europäische bzw. Nationale Qualifikationsrahmen (EQR/NQR), Europass und EQAVET zu den europäischen Transparenzinstrumenten. ECVET bietet Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung ein "technisches Werkzeug" zur einfacheren Planung und Durchführung von Mobilitätsperioden und Praktika im In- und Ausland sowie Möglichkeiten zur verbesserten Anerkennung und Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen. Durch strukturierte Beschreibung von Qualifikationen in Form von Lernergebnissen gewinnen Bildungsabschlüsse an Transparenz. Absolvent/innen können ihre - innerhalb und außerhalb des formalen Bildungssystems erworbenen Kompetenzen - besser dokumentieren und dadurch ihre Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen.

Infos zu ECVET und zur 1. ECVET-Konferenz:

www.lebenslanges-lernen.at/ecvet

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_de.htm

http://www.ecvet-info.at/

http://www.ecvet-team.eu/faq-pagewww.lebenslanges-lernen.at/ecvet

Die OeAD-GmbH ist die österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Österreichweit sind 194 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim OeAD beschäftigt. Das Gesamtbudget des OeAD für 2013 beträgt 51,38 Mio. Euro. Für Stipendien- und Förderprogramme stehen rund 35 Mio. Euro zur Verfügung. Gesellschafter ist das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen in der OeAD-GmbH betreut das EU-Programm Lebenslanges Lernen.

