AUVA und OeGNR laden zur Jahrestagung Neurorehabilitation

Wien (OTS) - Die flächendeckende Notfallversorgung, Unfall- und Neurochirurgie sowie Intensivmedizin ermöglichen es, auch schwerste Verletzungen des Gehirns zu überleben. Für die an den vollstationären Bereich anschließende teilstationäre Neurorehabilitation sind hinsichtlich rechtlicher Rahmenbedingungen und Finanzierung noch Fragen offen. Eine umfassende Evaluierung der Vorteile einer tagesklinischen Behandlung im Hinblick auf Langzeit-Behandlungsergebnisse steht noch aus.

Dieser Thematik widmet sich die Jahrestagung "Neue Wege und Strukturen der Neurorehabilitation: Poststationäre, ambulante und tagesklinische Neurorehabilitation", zu der die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und die Österreichische Gesellschaft für Neurorehabilitation (OeGNR) von 4. bis 6. Dezember 2013 einladen.

Die Schnittstellen im Phasenmodell neurologischer Erkrankungen sind eine Herausforderung für die Gestaltung des Angebotes der neurologischen Rehabilitation der einzelnen Patienten und Patientinnen. Das gilt insbesondere für die Schnittstelle von stationärer zu teilstationärer/ambulanter Rehabilitation.

"Es macht wenig Sinn, die Neurorehabilitation ausschließlich vollstationär durchzuführen. Betroffene sind etwa drei- bis viermal so lang 'Rehabilitationspatient' als 'Akutpatient'", erklärt Prim. Univ. Prof. Dr. Walter Oder, Tagungspräsident und Leiter des AUVA-Rehabilitationszentrum Meidling. "In der späten Phase steht die Integration der Patienten und Patientinnen in das häusliche oder berufliche Umfeld im Mittelpunkt. Diese späte Rehabilitationsphase sollte daher unbedingt in einem teilstationären tagesklinischen Setting erfolgen."

Ziel der Jahrestagung 2013 der OeGNR ist eine Darstellung der vorhandenen teilstationären Angebote im Bereich der Neurorehabilitation und deren derzeitige Funktion in der neurorehabilitativen Versorgung in Deutschland, der Schweiz, in Südtirol und in Österreich.

Welche Angebote sich nach Zielgruppen, Therapien, Aufenthaltsdauern usw. auf welche Art unterscheiden, wird insbesondere diskutiert. Nachgegangen wird neben der Ausrichtung und Zielsetzung des tagesklinischen Angebots der Abgrenzung der tagesklinischen Behandlung zu anderen Angeboten wie der tagesstrukturierenden Behandlung, der vollstationären, aber auch der ambulanten Behandlung.

