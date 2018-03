FPÖ-Obermayr: Antrag gegen IWF-Räuber wird auf die lange Bank geschoben!

Erwarte mir von Karas klare und rasche Positionierung, dass die Spareinlagen der Bürger nicht angetastet werden!

Wien (OTS) - Der Internationale Währungsfonds hat bekanntlich angeregt, Sparguthaben zu plündern. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Franz Obermay hatte bereits am 22.10.2013 gemeinsam mit den Abgeordneten Philip Claeys (Vlams Belang) und Marine Le Pen (Front National) im EU-Parlament einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem gefordert wird, dass der Vorschlag des IWF, nämlich Steuern in Höhe von 10 % auf Spareinlagen zu erheben, vehement abgelehnt werden muss.

Bis dato kam es zu keiner definitiven Entscheidung, was nun weiter mit dem Antrag geschieht. Obermayr: "Aus dem zuständigen EP-Sekretariat heißt es, dass der Antrag zur Kenntnis genommen wurde und wahrscheinlich in einen Bericht einfließe, den der ÖVP-Abgeordnete Karas verfassen solle. Eine Abstimmung darüber solle es erst frühestens im Februar geben." Obermayr fordert eine sofortige Behandlung des Entschließungsantrags. In einer so existentiellen Frage sei eine rasche Reaktion und klare Positionierung der EU unbedingt notwendig. Der Antrag dürfe nicht auf die lange Bank geschoben werden. "Die EU muss den Bürgern die Gewissheit geben, dass sie die Wünsche der IWF-Räuber nicht unterstützt", verlangt Obermayr.

Der Antrag ist online zu finden unter:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fN

ONSGML%2bMOTION%2bB7-2013-0487%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

