Favoriten: Senioren-Nachmittag und Advent-Konzert

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich tätige Team der ARGE "Kultur 10" organisiert am Dienstag, 3. Dezember, wieder ein gemütliches Beisammensein für betagte Menschen. Der "Senioren-Nachmittag" beginnt um 15.00 Uhr. Ein Musik-Programm mit besinnlichen und beschwingten Melodien lässt gewiss keine Langeweile aufkommen. Der Sänger Christian Müller und der Pianist Leopold Grossmann versetzen die Gäste im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) in gute vorweihnachtliche Stimmung. Der Eintritt kostet 3 Euro. Am Sonntag, 8. Dezember, wollen der "Arbeitersängerbund Favoriten" und die "Wienerberger Saitenmusi" die Besucher des Veranstaltungszentrums in der Hasengasse 38 erfreuen. Um 16.00 Uhr startet das festliche "Advent-Konzert". Dargeboten werden sowohl fröhliche Weisen als auch zu Herzen gehende Lieder. Der Kartenpreis beträgt 5 Euro. Information und Anmeldung: Telefon 0660/464 66 14 und Telefon 0699/814 49 056. Die E-Mail-Adresse der ARGE "Kultur 10" heißt:

waldmuellerzentrum@chello.at.

o Allgemeine Informationen: Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" (Kultur-Termine im "Waldmüller-Zentrum"): www.wien-favoriten.at

