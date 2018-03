Währing: Gesundheitsnetz-Vortrag zum Thema Massage

Wien (OTS) - Bei der nächsten Info-Veranstaltung der Vereinigung "Gesundheitsnetz Währing" am Dienstag, 3. Dezember, spricht der erfahrene Währinger Massage-Therapeut Heinz Löbel über manuelle Behandlungsformen. Der Fachmann beschreibt das einstige Tun der "Bader" und weitere Entwicklungen im Bereich der "medizinischen Handwerker". Beginn des aufschlussreichen Vortragsabends ist um 19.00 Uhr. Der Experte sagt: "Massage war immer schon weit mehr als lediglich das Bearbeiten der Muskulatur". Das Publikum wird im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) über den Einsatz von Massagen als heilendes Hilfsmittel bei allerlei Beschwerden und Krankheiten aufgeklärt. Löbel referiert im Sitzungssaal (1. Stock). Der Vortrag trägt den Titel "Was 'Massage' alles kann". Die Veranstaltung wird vom Bezirk unterstützt. Der Zutritt ist gratis. Informationen über das "Gesundheitsnetz" im 18. Bezirk fordern Interessierte per E-Mail an: netz18 @ aon.at. Auskünfte über künftige Veranstaltungen im Amtshaus in der Martinstraße 100 sind beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 sowie via E-Mail, die Adresse lautet post @ bv18.wien.gv.at, zu erfragen.

o Allgemeine Informationen: Vereinigung "Gesundheitsnetz Währing": www.netz18.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk