Termine am 2. Dezember in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Fototermin: "Größte Solaranlage der Innenstadt wird eröffnet" mit Vbgmin Brauner, Vbgmin Vassilakou und Wien Energie GFin Zapreva (Wien Mitte The Mall, 3., Landstraßer Hauptstraße 1B, Haupteingang) 17.45 Uhr, Pressekonferenz: Eine neue Ära beginnt: "Sofiensäle neu" werden enthüllt mit Bgm Häupl und ifa AG CEO Soravia (Sofiensäle, 3., Marxergasse 17, Anmeldung unter Tel.Nr.: 01/90440-2787 oder per E-Mail: tobias.leitner @ alphaaffairs.at) 19.00 Uhr, Verleihung des 12. Wiener Frauenpreises durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaal, Anmeldung unter Tel.Nr.: 01/4000-81853 oder per E-Mail: presse- frauenberger @ gif.wien.gv.at)

