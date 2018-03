Afrika: Frieden sichern und Frauen stärken

Wien/Addis Abeba (OTS) - Die Afrikanische Union und die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit verstärken ihre Kooperation im Bereich Frieden und Sicherheit. Im Fokus stehen dabei die Rechte von Frauen.

Frauen in und nach bewaffneten Konflikten in Afrika schützen sowie ihre Beteiligung in Friedensprozessen fördern, das steht im Mittelpunkt eines neuen Fördervertrages zwischen der Afrikanischen Union (AU) und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA). "Ziel der Partnerschaft ist es, neue Strategien zu entwickeln, die die Rechte der Frauen stärken und schützen", erklärt Heinz Habertheuer, Leiter des Auslandsbüros der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Addis Abeba, bei der Vertragsunterzeichnung mit El-Ghassim Wane, dem Direktor der AU-Kommission für Frieden und Sicherheit, in Äthiopien am 29. November 2013.

Frauen in Konfliktlösung einbinden

Österreich baut damit seine Partnerschaft mit der AU weiter aus und trägt der neuen Resolution 2122 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen Rechnung. Diese hat die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Konfliktvermeidung und Konfliktlösung zum Ziel. Mit einer Million Euro unterstützt Österreich die Anstrengungen der Afrikanischen Union. "Diese Förderung ermöglicht uns eine bessere Planung und Koordinierung der Aktivitäten der AU, der Vereinten Nationen, der afrikanischen Regionalorganisationen, der Zivilgesellschaft und anderer AU-Partner", freut sich El-Ghassim Wane.

Frauenrechte auf Gemeindeebene stärken

Neben der Zusammenarbeit mit der AU unterstützt Österreich die afrikanische Sicherheitsarchitektur auch mit anderen Programmen. So wurde am Dienstag, 26. November 2013, in Nairobi ein Abkommen mit der Nichtregierungsorganisation OXFAM unterzeichnet, um Frauenorganisationen in Ägypten, Nigeria und im Südsudan zu fördern, die daran arbeiten, die nationale Gesetzgebung im Hinblick auf Frauenrechte zu verbessern. Mit Studien, die den wirtschaftlichen Schaden aufzeigen, der durch Gewalt an Frauen entsteht, wird dem Thema Gewicht verliehen und Opfer von Gewalt erhalten rechtlichen Beistand. Die anwaltschaftliche Arbeit auf lokaler Ebene ist die Basis für nationales und regionales Engagement, welches wiederum die Umsetzung der frauenrechtsrelevanten Strategien der Afrikanischen Union unterstützt.

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit fördert darüber hinaus ein regionales Konfliktfrühwarnsystem (Conflict Early Warning and Response Mechanism) in Grenzregionen der Staaten am Horn von Afrika und ist als Partner des Instituts für Frieden und Sicherheit in Addis Abeba (IPSS) am Aufbau einer afrikanischen Sicherheitskonferenz sowie an Forschung und Ausbildung im Friedens-und Konfliktmanagement in Afrika in Kooperation mit der Afrikanischen Union beteiligt.

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit unterstützt Länder in Afrika, Asien, Zentralamerika, Südost- und Osteuropa bei ihrer nachhaltigen sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung. Das Außenministerium (BMeiA) plant die Strategien. Die Austrian Development Agency (ADA), die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, setzt Programme und Projekte gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen um.

