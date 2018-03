Jugendliche Peer-to-Peer EU-Informationsoffensive

Jugendkampagne zur Europawahl 2014

Wien (OTS) - In weniger als sechs Monaten, am 25. Mai 2014, findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Die Jungen Europäischen Föderalisten (kurz: JEF www.jef.at) und ihre Mitgliedsorganisationen, wie das Europäisches Jugendparlament (www.eyp.at) oder AIESEC (www.aiesec.at), haben hierzu mit Partnern am 24. Mai 2013 die Jugendkampagne zur Europawahl gestartet. Im Gegensatz zu anderen EU-Informationsoffensiven ist diese Kampagne nicht als "Top-down" sondern als "Peer-to-Peer" Projekt von Jugendlichen für Jugendliche geplant und initiiert worden.

"Wir geben Jugendlichen nicht nur einfach die Möglichkeit sich mit EU-PolitikerInnen und -ExpertInnen auszutauschen, sondern die nötigen Mittel selbst aktiv zu werden. Wenn Jugendliche von Gleichaltrigen informiert und sensibilisiert werden, ist das eine authentischere und vor allem effektivere Motivation an der Europawahl teilzunehmen als wenn ihnen alte "coole" Experten empfehlen an der Wahl teilzunehmen." so Abdul AYDEMIR, JEF Bundesvorsitzender.

Im Rahmen der Jugendkampagne zur Europawahl 2014 wurden eine Reihe von innovativen Initiativen von Jugendlichen entwickelt. Mit dem Unterrichtsministerium (BMUKK) wurde unter anderem die "EuropaClub Initiative" gestartet, wobei SchülerInnen die Möglichkeit haben an ihrer Schule einen EuropaClub zu gründen und selbst EU-Informationsaktivitäten zu entwickeln und durchzuführen. Eine weitere erfolgreiche Initiative ist www.eu2014.at, ein Wahlinformationsblog welcher von einer Redaktion bestehend aus Jugendlichen betreut wird.

Seit der Europawahl 2004 werden von JEF gemeinsam mit dem BMUKK dreitägige, intensive Peer-to-Peer EU Basis- und Medienseminare der Reihe "Du und die EU" angeboten und durchgeführt mit dem Ziel jugendliche EU MultiplikatorInnen zu gewinnen. Bis zur Europawahl 2014 werden noch über 20 dieser Seminare für über 500 SchülerInnen angeboten.

Das Europäische Jugendparlament (www.eyp.at) führt bis zur Wahl eine Reihe von EU Simulationsspielen durch bei denen bis Mai 2014 noch über 1000 Jugendliche teilnehmen werden und damit ein Verständnis für Funktion und Arbeitswese der EU erhalten.

Insgesamt werden im Rahmen der Kampagne über 200 Veranstaltungen an Schulen, Universitäten oder jugendrelevanten Orten durchgeführt. Dabei werden vor allem SchülerInnen aus dem BMHS- und Berufsschulbereich einbezogen und erreicht.

Die Jung- und ErstwählerInnen Kampagne zu der Wahl zum Europäischen Parlament 2014 wird durchgeführt von den Europäischen Föderalisten (www.efb,at, www.jef.at), Europe Direct, dem Europäischen Bildungsinstitut Wien, der Europäischen Bewegung Österreich, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, dem Bundesministerium für Wirtschaft Familie und Jugend und anderen Partnern.

