Schuhmode-Kette CCC verdoppelt Filialgröße

Wien/Graz (OTS) - In der BahnhofCity Wien West wird am Mittwoch die erste Großflächen-Filiale von CCC in Österreich eröffnet/Auf 800 m2 wird die doppelte Auswahl geboten/Rasche Expansion geht weiter/Elf Filialen in der CCC Austria-Region

Mit der Eröffnung einer 800 m2 großen Filiale im Wiener Shoppingcenter BahnhofCity Wien West am kommenden Mittwoch (4. 12., 9.00 Uhr) verdoppelt die internationale Schuhmode-Kette CCC die Durchschnittsfläche ihrer bisherigen fünf Österreich-Filialen und bietet die doppelte Auswahl an Damen- Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen. Für CCC ist das der sechste Standort in Österreich, der vierte in Wien und der elfte in der CCC Austria-Region, zu der auch Slowenien und Kroatien gehören.

"Seit unserem Markteintritt am 17. Juli 2013, also vor nicht einmal fünf Monaten, mit der Eröffnung der ersten Filiale im Wiener Donau Zentrum, haben wir vier weitere Filialen in Österreich sowie drei in Kroatien und zwei in Slowenien eröffnet", beschreibt Gerald Zimmermann (49), General Manager der CCC Austria Ges.m.b.H. mit dem Sitz in Graz, die rasante Expansion der an der Warschauer Börse notierten CCC.

Verdoppeltes Angebot

"Mit der Eröffnung der Filiale in der BahnhofCity Wien West bringen wir das erfolgreiche CCC-Konzept des modischen Familien-Schuhgeschäftes erstmals in Österreich auch auf einer Großfläche", erklärte Zimmermann am Montag anlässlich der bevorstehenden Filialeröffnung. "Die Erfolge an unseren bisherigen Standorten, die teilweise weit über den Erwartungen liegen, haben uns dazu veranlasst, die bisherige Filialgröße von durchschnittlich 400 Quadratmetern auf 800 Quadratmeter zu verdoppeln", erläutert Zimmermann den Größensprung. "Im kommenden Jahr werden wir unser Expansionstempo zumindest halten und haben für das erste Halbjahr bereits rund ein halbes Dutzend weiterer Filial-Eröffnungen geplant".

"Der Preis wirkt Wunder"

"Diese Erfolge bestätigen unsere Position als großflächiges Familien-Schuhgeschäft mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungsverhältnis und die Attraktivität unserer Kollektionen von rund 4.000 CCC-Modellen an Damen-, Herren und Kinderschuhen pro Saison", erläutert CCC-General Manager Gerald Zimmermann. "Gar nicht zufällig steht CCC für 'Cena Czyni Cuda' und heißt auf Deutsch: 'Der Preis wirkt Wunder'".

18,2 Prozent Umsatzzuwachs in den ersten drei Quartalen

Der CCC-Konzern hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 18,2 Prozent auf 254 Millionen Euro erhöht und betrieb Ende September 720 Filialen in 14 Ländern. Am 7. November wurde im City Point in Nürnberg der erste Standort in Deutschland eröffnet, Halle und Heilbronn sind seitdem bereits dazugekommen. Bereits Anfang September wurde im Maltepe Park in Istanbul die erste Filiale in der Türkei eröffnet.

CCC ist nicht nur Marktleader in Polen, sondern auch der größte Schuhproduzent des Landes. "Wir erzeugen am Stammsitz in Polkowice rund 7.000 Paar Lederschuhe pro Tag, die wertmäßig etwa 17 Prozent an den ca. 20 Millionen Paar Schuhen ausmachen, die CCC bisher pro Jahr verkauft", erläutert Gerald Zimmermann. "Dazu kommen Importe aus China und Indien, die ausschließlich nach CCC-Entwürfen und unter CCC-Produktionsmanagement hergestellt werden".

CCC ist weiter auf rasche Expansion eingestellt: Bis 2015 soll der Umsatz verdoppelt und die Verkaufsfläche um 150.000 m2 ausgeweitet werden, das sind rund 80 Prozent, heißt es im jüngsten Quartalsbericht. Als langfristige Umsatzrendite strebt CCC zehn bis 13 Prozent an.

