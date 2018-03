TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Starkes Signal gegen Ignoranz in Wien", von Alois Vahrner

Innsbruck (OTS) - Fast 3000 Demonstranten aus Tirol und Bayern, noch deutlich mehr als erwartet, machten gestern ihrem Ärger über den unnachgiebigen Kurs des Verkehrsministeriums Luft. Jetzt heißt es, den Druck weiter zu erhöhen.

Seit 1997 muss in Österreich für Autobahnen eine Vignette geklebt werden. Und in den mittlerweile fast 17 Jahren galt für die wenigen Kilometer von der Staatsgrenze bis Kufstein-Süd die Ausnahmeregelung, dass die Autobahnpickerl nicht kontrolliert wurden. Seither hielten mit Rudolf Scholten, Caspar Einem, Michael Schmid, Monika Forstinger, Mathias Reichhold, Hubert Gorbach und Werner Faymann sieben Verkehrsminister an dieser Regelung fest, weil sie eben um die drohende Verkehrslawine von ausländischen Mautflüchtlingen mitten durch Kufstein wussten.

Das tut wohl wie ihre drei roten und vier blau-orangen Amtsvorgänger auch die aktuelle Verkehrsministerin Doris Bures, was sie aber nicht hinderte, die Sonderregelung zu kippen. Trotz heftiger Proteste befand es Bures nicht für nötig, sich vor Ort der verärgerten Bevölkerung zu stellen. Selbst Tirols zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe wurde bis dato außen vor gelassen.

Tirol ist in Sachen EU-Transit ja einiges gewöhnt, aber selten zuvor ist mit so viel Ignoranz und auch Arroganz über mehr als nur berechtigte Sorgen der verkehrsgeplagten Bevölkerung einfach drübergefahren worden. Laut Experten ist an den Wochenenden mit zusätzlich 7000 Fahrzeugen zu rechnen, weil unzählige Urlauber oder Skifahrer nicht die 8,50 Euro für eine 10-Tages-Vignette auslegen wollen. Der Hinweis auf das bestehende Gesetz ist letztlich lächerlich, das gab es auch vorher. Und auch Bures selbst ist heute exakt fünf Jahre im Amt.

Die gestrige Blockade der Autobahn war jedenfalls ein starkes Zeichen, dass die Bevölkerung nicht einfach so mit sich umspringen lässt. Dass mit fast 3000 Demonstranten doppelt so viele gekommen sind wie zunächst erwartet, sollte auch der Bundespolitik zu denken geben. So man im fernen Wien nicht schon völlig abgestumpft ist und, was nach den bisherigen Erfahrungen leider wahrscheinlich ist, den Protest wie bisher einfach ignorieren und aussitzen möchte.

Vorerst ist die neue Regelung in Kraft. Die starken Ski- und Ferienwochenenden stehen aber unmittelbar bevor. Wenn es dann zu den erwarteten Staus kommt, werden die Proteste neuen Schwung bekommen. Und dann muss das Thema (Kufstein und auch andere Ausweichstrecken) neu aufs Tapet der großen Koalition gebracht werden: Nirgends steht geschrieben, dass überholte Regelungen und Gesetze nicht abgeändert werden können.

