Gewalt gegen katholische Studenten am Wochenende eskaliert

Weitere Angriffe gegen Mitglieder der Cartellverbandes in Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Im Rahmen der Proteste gegen die Deutsche Burschenschaft in Innsbruck ist auch die Gewalt gegen katholische Studenten am Wochenende eskaliert. Es kam zu wiederholten Angriffen auf katholische Couleurstudenten in Innsbruck. Der Cartellverband verurteilt die Vorfälle und zieht Bilanz.

Am gestrigen Vormittag wurde der Senior der katholischen akademischen Verbindung Austria Innsbruck beim Verlassens des Hauses seiner Verbindung mit einem Faustschlag von ca. zwanzig vor dem Haus befindlichen Demonstranten angegriffen. Mittlerweile ist bekannt, dass er vom Angriff eine schwere Prellung und eine leichte Gehirnerschütterung davontrug.

Zu Mittag ereignete sich der nächste Vorfall: Ein junger Südtiroler Student, ebenfalls Mitglieder der Verbindung Austria, wollte ohne Band und Mütze das Haus seiner Verbindung betreten. Er wurde dort zu Boden gestoßen und mehrfach mit Füßen getreten. Der junge Südtiroler erlitt dabei mehreren Abschürfungen, Prellungen und einem Bänderriss am Fuß. Beide Vorfälle wurden angezeigt.

Der Präsident des Österreichischen Cartellverbandes Florian Tursky ist über die Vorfälle in Innsbruck entsetzt: "Die katholischen Verbindungen setzen sich seit über 150 Jahre für christliche Werte in Österreich ein. Dafür mussten viele unserer Cartellbrüder ihr Leben lassen, zuletzt unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Dass es heute immer noch zu solchen Vorfällen kommt ist bestürzend."

Der Österreichische Cartellverband:

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) ist eine Korporationsverband von 48 katholischen farbentragenden nichtschlagenden Studentenverbindungen in Österreich mit insgesamt 12.500 katholischen Studenten und Akademikern. Gemeinsam haben sie das Bekenntnis zu den vier Prinzipien: Der katholische Glaube, die Wissenschaft, die Republik Österreich und die Lebensfreundschaft.

