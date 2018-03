Tischtennis: 50 Jahre für den Sport

Nach 50 Jahren Engagement für den Sport, davon 15 als ÖTTV-Präsident, zieht sich Dr. Gottfried Forsthuber zurück und wird Ehrenpräsident

Wien (OTS) - "Hätte es in meiner Jugend keine Sportfunktionäre gegeben, die mich zu den Turnieren gebracht haben, hätte ich niemals siegen können. Ich wollte mit meiner ehrenamtlichen Arbeit dem ÖTTV etwas zurückgeben. Ich bin stolz darauf den Verband in den letzten 15 Jahren verändert zu haben, um damit den Grundstein für die zahlreichen sportlichen Erfolge zu legen." so Forsthuber. Der Verband danke es ihm, indem er ihn bei der Generalsversammlung in Baden zum Ehrenpräsidenten machte.

Mehr als 27 EM Medaillen, zahlreiche EM Titel im Einzel, Doppel, Mixed, EM Teammedaillen, ein vierter Platz bei Olympia und Spitzenplätze bei der Team WM sowie drei Siege beim Top 12 und vor allem der WM Titel von Werner Schlager 2003, haben den ÖTTV in den letzten 15 Jahren im internationalen Spitzenfeld etabliert. "Welche Sportart in Österreich hat soetwas vorzuweisen?" freut sich der Niederösterreicher.

Seit 1976 engagiert, seit heute Ehrenpräsident

"Nach dem größten sportlichen Tischtennisereignis Österreichs -der TT EM in Schwechat - ziehe ich mich zurück, werde aber für den ÖTTV in den internationalen Gremien weiter tätig sein." bekräftigt der Badener Rechtsanwalt.

Der Niederösterreicher war selbst aktiver Spitzenspieler. Nach zahlreichen Erfolgen in der Jugendklasse, der Teilnahme für Österreich bei den Jugend-EM 1969 und 1970, spielte er jahrelang erfolgreich in der Staatsliga und noch einige Jahre in der NÖ Landesliga.

Neben dem beruflichen Start, begann er bereits 1976 mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zunächst beim NÖTTV, dem er 10 Jahre als Präsident vorstand, ehe er 1999 Präsident des ÖTTV wurde.

Bürgermeister gratuliert

Bei der heutigen Generalversammlung in Baden bei Wien, wurde er einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt und übergab an Nachfolger Hans Friedinger. Badens Bürgermeister KR Kurt Staska gratulierte beiden Herren zur Wahl: "In Baden wurde an diesem Wochenende Tischtennisgeschichte geschrieben. Eine so lange Zeit einem Bundesverband vorzustehen, ist sehr selten. Das schafft man nur mit hohem persönlichen Einsatz." Die Stadtgemeinde Baden ehrte Forsthuber für seine Verdienste um den Sport bereits mit dem Goldenen Sportehrenzeichen, der Bund mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Generalsekretär Mag. Rudolf Sporrer

Mobil: 0676 844 09 12 10

r.sporrer @ oettv.org