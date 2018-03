Feuerwehr: Kellerbrand in Wien Favoriten

Wien (OTS) - In der Nacht von 30.November auf 1.Dezember 2013 war in einem Wohnhaus in der Feuchterslebengasse im 10.Bezirk, aus bisher unbekannter Ursache, ein Kellerbrand entstanden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren beide Stiegenhäuser stark verraucht und einige Wohnungsinhaber bereits selbstständig in das Freie geflüchtet. Die Berufsfeuerwehr Wien ging unter Atemschutz mit einer Löschleitung im Inneren des Kellers gegen das Feuer vor. Zwei Atemschutztrupps kontrollierten zeitgleich die verrauchten Stiegenhäuser. Vierzehn Personen wurden von der Wiener Berufsrettung im Katastrophenzug versorgt und danach in häusliche Pflege übergeben. Zwei Frauen im Alter von achtunddreißig und sechzig Jahren mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Kellerbrand wurde mit der vorgenommenen Löschleitung rasch abgelöscht. Die Brandrauchentlüftung der stark verrauchten Stiegenhäuser und des Kellers wurde mittels Hochleistungslüfter durchgeführt. Zur Unterstützung der Rauchableitung mussten mehrere Kellerfenster von außen eingeschlagen werden. Die Lösch-, Nachlösch-und Aufräumarbeiten waren um zirka 1:30 Uhr beendet.

