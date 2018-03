Caritas Wien eröffnet neues Notquartier für obdachlose Menschen

Im Rahmen der Winterhilfe der Stadt Wien stockt die Caritas nun die Zahl der Notquartiersbetten auf. Schwertner: "Es ist kalt. Jetzt beginnt die härteste Zeit für obdachlose Menschen."

Wien (OTS) - Die Caritas der Erzdiözese Wien hat mit diesem Wochenende ein neues Notquartier für obdachlose Menschen am Wiedner Gürtel eröffnet und in der zweiten Gruft in Währing die Schlafplätze erweitert. "Unser aller Ziel muss lauten, dass im Winter kein Mensch unversorgt auf Wiens Straßen stehen muss. Die gegenwärtige Situation ist angespannt, aber dank der laufenden Winterhilfe des Fonds Soziales Wien unter Kontrolle", betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. In einem ersten Schritt können im Notquartier am Wiedner Gürtel Schlafplätze für 35 Männer zur Verfügung gestellt werden. "Weitere Ausbauschritte sind rasch möglich und erfolgen dann, wenn aufgrund der Kälte noch mehr Menschen Schutz und einen warmen Schlafplatz brauchen", betont Schwertner. Mit Anfang Dezember wurden in der 2. Gruft der Caritas in Wien-Währing auch zehn zusätzliche Plätze für obdachlose Frauen geschaffen. "Das Winterpaket der Stadt hat es uns als Caritas ermöglicht, seit Anfang November insgesamt 90 zusätzliche Schlafplätze anzubieten. Gerade in der kalten Jahreszeit ist diese Hilfe unabdingbar und eine echte Überlebenshilfe."

Caritas Kältetelefon: "Bitte die Nummer 01/48 04 553 jetzt ins Handy einspeichern"

Das Caritas-Kältetelefon ist ebenfalls wieder rund um die Uhr besetzt: Mit einem Anruf unter der Telefonnummer 01/480 45 53 können AnruferInnen Informationen zu Zeit, Ort und Beschreibung der hilfsbedürftigen Person an die SozialarbeiterInnen der "Gruft" weitergeben. Die StreetworkerInnen versuchen in der Folge, diese Menschen zeitnah aufzusuchen. "Ich bitte die Wienerinnen und Wiener einmal mehr, die Nummer des Caritas-Kältetelefons ins Handy einzuspeichern und uns anzurufen oder ein E-Mail (kaeltetelefon @ caritas-wien.at) zu schreiben, wenn ein obdachloser Mensch offensichtlich Hilfe benötigt", so Schwertner. "In den vergangenen eineinhalb Wochen wurde die Nummer des Kältetelefons bereits mehr als 80 Mal gewählt. Diese Unterstützung aus der Bevölkerung ist enorm wichtig. Sie ermöglicht unseren StreetworkerInnen, das Vertrauen zu Obdachlosen aufzubauen, die sie bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gekannt haben. Viele AnruferInnen wollen auch einfach wissen, wie sie diesen Menschen in Not konkret helfen können. Wir sind für jede Unterstützung und für jede Spende dankbar." Schwertner weist aber darauf hin: "In medizinischen Notfällen muss immer die Rettung gerufen werden. Unsere SozialarbeiterInnen sind nicht sofort vor Ort, aber gehen jedem einzelnen Hinweise aus der Bevölkerung nach."

Während der Wintermonate und mit dem Start des Kältetelefons wird auch das Streetwork-Angebot der 'Gruft' ausgebaut. Die SozialarbeiterInnen sind künftig nicht nur mehr an drei, sondern an sieben Tagen die Woche auf Wiens Straßen im Einsatz. Im Rahmen des Nachtstreetworks gehen SozialarbeiterInnen der Gruft den Hinweisen nach und suchen akut obdachlose Menschen auf. Sie bieten individuelle Hilfe an und verteilen winterfeste Schlafsäcke, beraten und holen auch Menschen ab, um sie in eines der Notquartiere zu bringen.

Schenken Sie Wärme! 20 Euro für einen warmen Schlafplatz, 50 Euro für ein Gruft- Winterpaket

"Viele Menschen denken sich, was kann ich schon ändern, wie kann ich schon helfen? Oder 'Bin i di Caritas?' Doch Hilfe ist sehr konkret möglich: Wir suchen laufend freiwillige MitarbeiterInnen, die mit anpacken, Suppe ausschenken oder in einem der Notquartiere mitarbeiten. Mehr Infos: www.zeitschenken.at Gerade jetzt im Winter bitte ich Sie: Schenken Sie obdachlosen Menschen ein wenig Wärme und Aufmerksamkeit! Ein Gruft-Winterpaket um 50 Euro umfasst einen winterfesten Schlafsack und eine warme Mahlzeit, mit einer Spende von 20 Euro schenken Sie einem obdachlosen Menschen Betreuung und einen warmen Schlafplatz für eine Nacht in einem Notquartier. Bitte helfen auch Sie! www.gruft.at"

Caritas Spendenkonto

IBAN: AT163100000404050050

BIC: RZBAATWW

RZB 40 40 50 050

BLZ 31.000

Kennwort: "Gruft Winterpaket"

www.gruft.at

Caritas-Kältetelefon

Tel.: 01/480 45 53, E-Mail: kaeltetelefon @ caritas-wien.at

