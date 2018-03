NÖVOG: Monatsrückblick November 2013

22.11.2013: Mariazellerbahn: Die achte Himmelstreppe ist eingetroffen!

Die vorletzte von insgesamt neun Himmelstreppen ist am 21. November 2013 am Bahnhof Ober-Grafendorf angekommen. "Sowohl die Pendlerinnen und Pendler als auch die Touristen profitieren von diesem modernen Verkehrsmittel", sagt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

21.11.2013: Mariazellerbahn: legendäre E-Lok 1099.02 wird Museumsstück

Am 21. November 2013 startete am Alpenbahnhof St. Pölten die E-Lok 1099.02 zu ihrer neuen Bestimmung als denkmalgeschütztes Museumsobjekt. "Durch die Schenkung an das Technische Museum Wien wird dieses Kulturgut weiter erhalten und einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

17.11.2013: Mariazellerbahn: Tag der offenen Tür ein voller Erfolg

Über 7.000 Menschen nutzten am 16.11. die Gelegenheit, die Himmelstreppe persönlich zu erfahren. "Ich hoffe, dass die Besucher auf den Geschmack gekommen sind und wir viele neue Fans für die Himmelstreppe gewonnen haben", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

15.11.2013: NÖVOG Jubiläum: 20 Jahre auf Erfolgskurs

Am Donnerstag, den 14.11.2013, wurde in Kirchberg das 20jährige Jubiläum der NÖVOG mit einem Fest begangen.

6.11.2013: NÖVOG: Erfolgreicher Sommer im 20. Jahr

Mehr als eine Million Fahrgäste nutzen 2013 das Angebot der NÖVOG Bahnen und Bergbahnen. Insbesondere die Erfolgsprojekte Himmelstreppe, Waldviertelbahn, Gemeindealpe Mitterbach und Schneebergbahn wirken als Motor für das Unternehmen.

