92. Blumenball: Kartenverkauf für Ballsaison-Highlight startet!

Wiener Stadtgärtner laden zu "Flower Power" in die Festsäle des Wiener Rathauses

Wien (OTS) - Ein farbenfrohes Blumenmeer mit über 100 000 Blüten erwartet die BesucherInnen des Blumenballs der Wiener StadtgärtnerInnen am Freitag, den 17. Jänner 2014, im Wiener Rathaus. Unter dem treffenden Motto "Flower Power" findet der traditionelle Blumenball bereits zum 92. Mal statt. "Die Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner beweisen beim Blumenball jedes Jahr ihr Können und ihre Kreativität - dafür eignet sich das Motto 'Flower Power' diesmal besonders gut!" freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima.

Florale Reise durch vergangene Jahrzehnte

Die Wiener StadtgärtnerInnen laden zu einer floralen Reise durch die 1960er und 1970er Jahre. Die Kraft der Blumen steht für Frieden, Freiheit und dem Lebensstil dieser Zeit. Das damalige Lebensgefühl drückte sich in großzügigen Designs und den buntesten Farben aus, aber auch in dem Aufbruch in die Natur. So richtete Wien in den Jahren 1964 und 1974 zwei bedeutende internationale Gartenschauen aus, die Wien als "Gartenstadt" geprägt haben.

Für die Dekorationen verwenden die Wiener StadtgärtnerInnen rund 100.000 Blüten, die das Gütesiegel "fair flowers - fair plants" tragen. Die Kennzeichnung garantiert, dass die Pflanzen unter fairen Arbeitsbedingungen nachhaltig kultiviert wurden. Die Leitfarben der Blüten sind orange und pink. Vorwiegend werden bei diesem Ball die Gerbera, Nelken (Dianthus), Rosen und Lilien zur Dekoration verwendet.

Musikalische und kulinarische Genüsse

Am 17. Jänner 2014 darf in den Sälen des Rathauses wieder das Tanzbein geschwungen werden. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Rueff eröffnet den Ball mit dem "Plappermäulchen" von Josef Strauss und den "Rosen aus dem Süden" von Johann Strauss Sohn, danach wird im Festsaal zu den Klängen des Wiener Ball-Streichorchesters unter der Leitung von Prof. Helmut Steubl ebenso getanzt wie zum Sound von Wolfgang Steubl und seiner Bigband. Moderne Rhythmen gibt's von der Gruppe "Welcome" und "Wanna Dance -70er-Jahre-Dancefloor". In der Disco können die Ballgäste schließlich bis in die frühen Morgenstunden tanzen.

Der Wiener Rathauskeller verwöhnt auch 2014 seine Ballgäste mit ausgesuchten Speisen und Getränken, das stadteigene Weingut Cobenzl lädt zur Verkostung seiner erlesenen Wiener Tropfen ein. Mehrere Sektstände und ein Café im Bereich der Feststiegen sorgen für Erfrischungen.

Geschichte des Blumenballs

Der Blumenball ist eine Tanzveranstaltung mit Tradition. Schon in den 1920er-Jahren erfreute sich dieses Tanzvergnügen großer Beliebtheit. Der Blumenball begann seine Geschichte als Blumenkränzchen der Wiener StadtgärtnerInnen im Prater. Der Blumenball ist mittlerweile schon seit 25 Jahren Gast in den prächtigen Festsälen des Wiener Rathauses und steht unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Häupl, Umweltstadträtin Ulli Sima und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Jetzt Karten sichern!

Der Blumenball-Kartenverkauf beginnt am Montag, 2. Dezember 2013, in der Stadtgartendirektion, 1030 Wien, Johannesgasse 35 (U4-Station Stadtpark), Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 16:00 Uhr und Donnerstag zwischen 10.00 und 17.30 Uhr.

Kartenwünsche werden gerne am Gartentelefon entgegen genommen:

Telefon +43 (1) 4000-8042 oder per E-Mail: ball @ ma42.wien.gv.at

Veranstaltungsdetails

o Termin: Freitag, der 17. Jänner 2014

o Eröffnung um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr

o Ort: Festsäle des Wiener Rathauses, Eingang Felderstraße

Kartenpreise

o Inklusive Platzreservierung 85,- Euro

o (67,- Euro für StudentInnen, Lehrlinge, Zivil- sowie Präsenzdiener)

o Ohne Platzreservierung 53,- Euro

o (35,- Euro für StudentInnen, Lehrlinge, Zivil- sowie Präsenzdiener)

Styling-Corner und Fotostudio

o Jeder Ballgast hat die Möglichkeit, sich im Styling-Corner Frisur und Make-up auffrischen zu lassen und dieses perfekte Aussehen im angrenzenden Fotostudio (Feststiege 1) festzuhalten.

Süßer Abschied

o Am Ende der Ballnacht gibt es neben einer blumigen Damenspende auch eine süße Überraschung und ein kleines Frühstück (solange der Vorrat reicht) für alle Ballgäste.

Weitere Informationen

o unter: http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/veranstaltungen.html

