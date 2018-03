ORF SPORT + mit der Dokumentation "Skikaiser Franz Klammer - ein Champion wird 60"

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 2. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Dokumentation "Skikaiser Franz Klammer - ein Champion wird 60" um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte von der österreichischen Kurzbahn-Meisterschaft im Schwimmen um 20.45 Uhr und aus der 17. Runde der tipp3-Bundesliga um 21.00 Uhr.

Skikaiser - das ist Franz Klammer. Die Dokumentation von Hannes Schoby versucht zu erklären, warum Franz Klammer auch heute noch, nach so vielen Jahren, einen derartigen Beliebtheitsgrad hat. Was macht diesen Mann so sympathisch und erfolgreich? Die Sendung zeigt die Erfolgsgeschichte des Bergbauernbuben aus Fresach in Kärnten. Aber nicht nur der Aufstieg vom Naturtalent im Skifahren zum absoluten Dominator im Abfahrts-Weltcup wird dargestellt, natürlich auch sein Olympiasieg 1976 in Innsbruck und die Krisenzeiten des Skikaisers. Wie war das damals, 1976 bei der Abfahrt vom Patscherkofel? Zeitzeugen kommen zu Wort. Sein Volksschullehrer erzählt, seine Familie und zahlreiche Prominente aus aller Welt. Zu sehen sind dabei bisher noch nie gesendete Filmausschnitte über Franz Klammer aus seiner Erfolgszeit bei den Profi- und Legenden-Skirennen in den USA. Denn: Franz Klammer ist nicht nur bei uns heute noch ein Begriff, sondern auch in Amerika.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 17. Runde der tipp3-Bundesliga. Es trafen FC Admira Wacker Mödling - RZ Pellets WAC, SV Scholz Grödig - FK Austria Wien, SK Puntigamer Sturm Graz - SC Wiener Neustadt, SK Rapid Wien - FC Wacker Innsbruck und FC Red Bull Salzburg - SV Josko Ried aufeinander.

