ORF III am Montag: "Licht ins Dunkel"-Aktion für POWERbandTIROL, Doku-Abend im Zeichen des Welt-Aids-Tags

Außerdem: "Grenzen der Beschleunigung" bei den "Wiener Vorlesungen"

Wien (OTS) - Am Montag, dem 2. Dezember 2013, steht "Kultur Heute" ganz im Zeichen des "Licht ins Dunkel"-Aktionstags und stellt um 20.00 Uhr die POWERbandTIROL vor, eine Jazzband, bei der Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen. Der Hauptabend wendet sich dann dem ORF-III-Programmschwerpunkt zum Welt-Aids-Tag zu. Um 20.15 Uhr wirft "House of Numbers - Die Aids-Verschwörung" einen Blick auf nach wie vor umstrittene und ungeklärte Fragen in Bezug auf die Immunschwächekrankheit. "Vom Leben Lieben Sterben. Erfahrungen mit Aids" lässt dann um 21.50 Uhr Betroffene von HIV und Aids zu Wort kommen. Um 22.55 Uhr widmen sich danach die "Wiener Vorlesungen" der Frage nach den "Grenzen der Beschleunigung".

Die Sendungen im Überblick:

Am "Licht ins Dunkel"-Aktionstag des ORF begibt sich "Kultur Heute" um 20.00 Uhr in den Westen für einen Besuch bei der POWERbandTIROL. In dieser Jazzband wird Inklusion aktiv gelebt, Musiker mit und ohne Behinderung spielen hier zusammen. "Kultur Heute"-Moderator Peter Fässlacher ist bei einer Probe dabei und spricht mit Sängerin Steffi und Bassisten Helmut. Der Gründer und Leiter der Band, Christoph Heiß, erzählt, wie alles angefangen hat, wie die Zusammenarbeit funktioniert und was seine Ziele bei diesem Projekt sind. Zu Gast in der Sendung sind auch der Schlagzeuger Florian sowie seine Mutter, die die Band mit aufgebaut hat und von Anfang an dabei war. Außerdem spricht "Kultur Heute" mit einer Musikpädagogin, die am Institut für Musikpädagogik eine integrative Musikband leitet, und einem Musiktherapeuten in Wien.

Um 20.15 Uhr beleuchtet "House of Numbers - Die Aids-Verschwörung" das streng monolithische Bild, das immer noch über die Krankheit vermittelt wird: HIV = Aids = Tod. Ursprünglich ausgehend von der Frage, warum man in einem Land positiv und im nächsten negativ getestet werden kann, bittet Dokumentator Brent W. Leung HIV/Aids-Forscher zu Wort und stößt auf mehr und mehr Widersprüche. Er trifft u. a auf HIV/Aids-Kapazitäten wie Dr. Robert Gallo, der 1984 HIV als Ursache von Aids identifizierte, und Prof. Luc Montagnier, Nobelpreisträger für die Entdeckung von HIV. Aber auch Kritiker wie Prof. Peter Duesberg kommen zur Sprache. Nach 30 Jahren milliardenteurer Forschung herrschen selbst unter angesehenen Forschern noch Uneinigkeiten über Infizierungsrisken und Ausbreitung der Krankheit.

Um den gesellschaftlichen Umgang mit Aids geht es im Anschluss um 21.50 Uhr in "Vom Leben Lieben Sterben. Erfahrungen mit Aids". 1993 haben Ernst, Brigitte, Wolfgang und Irene schon einmal vor der Kamera über Aids gesprochen. Damals kam in der gesellschaftlichen Wahrnehmung die Diagnose einem Todesurteil gleich und die Immunschwächekrankheit war als Thema allgegenwärtig. Zwanzig Jahre später bitten die Filmemacher die damals Interviewten noch einmal um Geschichten aus ihrem Lebensalltag mit Aids. Heute, darin sind die vier sich einig, wird die Krankheit in der Gesellschaft tendenziell in den Mantel des Schweigens gehüllt - was umso problematischer ist, als die Anzahl der infizierten Jugendlichen auch in Europa wieder ansteigt.

Um die "Grenzen der Beschleunigung" geht es danach um 22.55 Uhr bei den "Wiener Vorlesungen". Ob Kommunikation in Echtzeit rund um den Globus, die tägliche Arbeit, Transport oder auch das Essen, alles muss im digitalen Zeitalter schnell gehen. Beschleunigung gilt als wünschenswert. Die Folge ist ein permanenter Druck, der auf Menschen lastet. Wer kennt keinen Arbeits-, Erledigungs- oder Termindruck? Was ist ein gutes Leben? Und warum haben Menschen heutzutage, trotz Beschleunigung, immer weniger Zeit? Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt geben der deutsche Soziologe und Autor des Buches "Beschleunigung und Entfremdung", Hartmut Rosa, sowie Ina Zwerger, Leiterin des Ö1-"Radiokollegs", Antworten auf diese Fragen.

