Der Hohepriester des Cembalo gibt sein Lebenswerk heraus

(PRN) - - Anthony Newmans drittes großes Projekt 2013 ist die Herausgabe der vollständigen Originalwerke von Anthony Newman auf 20 CDs in einem 2-Box-Set

San Rafael, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2013 bildet für den modernen klassischen Komponisten und Barock-Pianovirtuosen Anthony Newman weiterhin einen Meilenstein. Früher in diesem Jahr gab 903 Records bereits Anthony Newmans vollständige Collected Organ Works of JS Bach als 9-CD-Set heraus und die Complete Collected Harpsichord Works of JS Bach als 10-CD-Set. Beide sind bei CDBaby.com zu beziehen. Am 15. Dezember veröffentlicht 903 Records die Complete Original Works of Anthony Newman. Sie werden bei Amazon.com verfügbar sein.

Anthony Newman ist am bekanntesten als Spezialist für Barockmusik. Zu seinen Spezialgebieten gehören: Cembalo, Pedalcembalo, Orgel und Hammerflügel. Anthony Newman sorgte 1967 mit seinem Debütalbum Anthony Newman Plays JS Bach (Columbia Records) für Aufsehen in der Musikwelt. Seine schnellen Tempi, Ornamentierung und Rhythmuswechsel, die alle der Aufführungspraxis des Barock entsprechen, brachten ihm Kritik der "Traditionalisten" ein, aber holten die ursprüngliche Faszination der Musik zurück und eroberten ein junges Publikum. 1972 ernannte Time Magazine ihn zum "Hohepriester des Cembalo". 24 Jahre später nahm Wynton Marsalis dies auf, der ihn zum "Hohepriester Bachs" ernannte. Newman und Marsalis hatten zusammen die preisgekrönte CD Gabriel's Garden aufgenommen.

"Meine eigenen Kompositionen verlassen niemals die Tonalität, obwohl ich mich zuweilen an der Grenze bewege. Ich bin der Überzeugung, dass neue Musik über irgend eine Art von Melodie und einen harmonischen Hintergrund verfügen muss, um wirklich Wert zu besitzen", sagte Anthony Newman. "Dies ist wunderbare Musik." - Billy Joel. "Sehr mutig und abenteuerlich. Bravo!" - Lukas Foss. Auch im Alter von 72 Jahren kennt Anthony Newmans Karriere keine Pause. Er tritt weiterhin auf, komponiert und arbeitet im Studio.

Anthony Newmans Kompositionen erstrecken sich von Solowerken für Klavier, Orgel, Cembalo und Flöte über kleinere Kammerduette, -trios und -quartette hin zu Werken für Kammerorchester, Chorwerken, Opern und Arbeiten für große Orchester.

