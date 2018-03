TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Provokation statt Zukunftstagung", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 1. Dezember 2013

Am Ende bleibt das blanke Unverständnis, wie Innsbruck überhaupt in diese Situation kommen konnte.

Innsbruck (OTS) - Die Deutsche Burschenschaft nützt jede Gegenbewegung, um ihr krudes Weltbild zu verbreiten. In Innsbruck ist das gelungen.

Die deutschen Bruderschaften haben in Innsbruck wieder einmal erreicht, was sie wollten: Aufmerksamkeit. Eine zukunftsorientierte Tagung zum Thema "Jugend in Europa" war geplant, eine dumpfe Provokation ist es geworden. Genau das ist den schlagenden Verbindungen vorzuwerfen: Dass sie jede Chance zur Provokation eiskalt ausnützen. Nur so sind sie nämlich in der Lage, ihr reaktionär-rassistisches Gedankengut unter die Leute zu bringen. Mitglieder von schlagenden Verbindungen haben ein massives Problem mit der kritischen Distanz zu den Verbrechen, die im Namen des Nationalsozialismus verübt wurden. Innsbrucks Bürgermeisterin hat deshalb ein wichtiges und richtiges Zeichen gesetzt: Als sie die Schmissträger aus der Messe komplimentierte, erklärte sie ihnen unmissverständlich, dass derartige Versammlungen in Innsbruck unerwünscht sind. Zumindest so lange, wie die Burschenschaften an ihrem rückwärtsgewandten Weltbild festhalten und sich nicht eindeutig von den Gräueln des Dritten Reichs distanzieren.

Gleichzeitig aber hat die Bürgermeisterin im Verbund mit den zahlreichen Gegendemonstranten den Rechtsauslegern unter den Studentenverbindungen das Podium geboten, auf dem diese ihre kruden Positionen vertreten durften.

Innsbruck hat das Treffen der Bruderschaften überstanden. Ein Großaufgebot an Polizisten verhinderte, von einzelnen Übergriffen abgesehen, gröbere Zusammenstöße. Das ist wenigstens eine gute Nachricht zum Schluss. Was bleibt, ist das blanke Unverständnis, wie es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte, und die Hoffnung, dass dieser rechte Aufmarsch der letzte war.

