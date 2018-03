Apex reagiert energisch auf ResMed Patentklage

Taipei (ots/PRNewswire) - APEX MEDICAL CORPORATION (APEX) (TWSE-notiertes Unternehmen (Referenznr. 4106)), ein führender Mitstreiter in den Bereichen Atemtherapie und Druckzonen, gibt die folgendende Pressemittelung heraus:

Im August 2013 wehrte sich Apex gegen die Patentklage von ResMed, indem es sechs der sieben von der Internationalen Handelskommission der Vereinigten Staaten (USITC) untersuchten Patente in Frage stellte. Darüber hinaus kündigte Apex die Einführung einer Reihe neuer Produkte zur Behandlung des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS) an und gab bekannt, dass das Unternehmen die relevanten Patentanmeldungen eingereicht hatte, um die eigens entwickelten Technologien zu schützen und den Grundstein seiner geistigen Eigentumsrechte zu legen. Apex wird seinen globalen Betrieb weiter verstärken und seine Märkte weltweit ausdehnen.

Gegen die kürzlich von ResMed auf der Medica-Handelsmesse in Düsseldorf eingereichte Klage wird Apex energisch und entschieden vorgehen und seinen weltweiten kommerziellen Betrieb schützen. Mit neu entdeckten Chancen und neuen Technologien wächst das Portfolio an von Apex eigens entwickelten Technologien stetig an. Apex befürwortet die Notwendigkeit von lauterem und fairem Wettbewerb und hat Rechtsanwälte mit seiner Verteidigung in dem in Deutschland initiierten Rechtsstreit beauftragt. Die Kunden und Aktionäre von Apex können sich sicher sein, dass der gegenwärtige Betrieb wie bisher weiterläuft und das Engagement von Apex für die langfristige Strategie des Unternehmens durch diesen Rechtsstreit in keiner Weise eingeschränkt wird.

Informationen zu Apex Apex Medical ist ein führender Hersteller eigens entwickelter Atemtherapieprodukte und vertreibt über ein Netzwerk internationaler Tochtergesellschaften und Partner in Europa, den USA, Asien und auf anderen internationalen Märkten. Apex hat sich auf die Produktentwicklung, die Konzipierung und Vermarktung von Produkten spezialisiert und zählt dabei auf ein engagiertes und innovatives Team an Fachleuten. Die Strategie von Apex besteht darin, sich als weltweit führendes Unternehmen in der Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsprodukte zu etablieren und erprobte, getestete und klinisch evaluierte Geräte herzustellen und zugleich zu gewährleisten, dass seine Technologien und sein geistiges Eigentum den Bedarf des Atemtherapiemarktes erfüllen.

Kontaktinformationen: Jon Jauregui Managing Director Apex Medical Europe Tel.: +34-94-4706408 Jon.jauregui @ apexmedical.es