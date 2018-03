Kraton zeigt auf der EuroMold 2013 innovative Styrol-Block-Copolymer-Komponenten zur Verwendung in Fused Deposition Modeling

Houston (ots/PRNewswire) - Kraton Performance Polymers, Inc. , ein führender globaler Hersteller von Styrol-Block-Copolymeren (SBC) und weiteren technischen Polymeren, wird auf der EuroMold 2013 ausstellen, die vom 3. bis 6. Dezember in Frankfurt, Deutschland, stattfindet, und dort die Leistungen des Unternehmens bei SBC-Komponenten zur Verwendung in Fused Deposition Modeling (FDM) hervorheben. Die neu entwickelten SBCs sind weich, langlebig, nachhaltig, zu 100 Prozent recycelbar und können für die Herstellung einer Vielzahl von diversen Produkten in unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden.

Kraton wird für seine Produktreihe innovativer SBC-basierter Komponenten werben, die für FDM-Konversionsprozesse verwendet werden können. Kratons Angebote ermöglichen die Herstellung von Fertigteilen mit hohen Elastizitätseigenschaften und sie können in einer dünnwandigen, koextrudierten, umspritzten Lösung genutzt werden, die sich durch elastische Soft-Touch-Merkmale auszeichnet. Kraton SBCs erlauben Produktentwicklern, die das FDM-Verfahren anwenden, Freiheit beim Design und die Fähigkeit, Fertigteile mit exzellent ausgeglichenen mechanischen Eigenschaften und der erwünschten Haptik herzustellen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte in Halle 11, Stand # B98 während der Öffnungszeiten der Messe oder sehen Sie sich unsere Webseite an: www.kraton.com.

Über Kraton Polymers de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@52c39be0Kraton Performance Polymers, Inc. ist über seine operative Tochtergesellschaft Kraton Polymers LLC und deren Tochtergesellschaften ein weltweit führender Hersteller technischer Polymere und Styrol-Block-Copolymere ("SBCs"), einer Produktfamilie, für deren chemische Zusammensetzung wir vor fast fünfzig Jahren Pionierarbeit geleistet haben. SBCs sind hochtechnisierte thermoplastische Elastomere, die das Verhalten einer Vielzahl von Produkten durch eine Reihe von Eigenschaften, wie größere Elastizität, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitbarkeit verbessern. Unsere Polymere werden bei der Herstellung einer ganzen Bandbreite von Produkten verwendet, unter anderen von Klebstoffen, Beschichtungen, Konsumgütern und Körperpflegeprodukten, Dicht- und Schmiermitteln, medizinischen Produkten, Verpackungen, Automobilen, Straßenbelägen, Bedachungen und Schuhwaren. Wir bieten derzeit unseren mehr als 800 Kunden aus diversen Branchen in weltweit über 60 Ländern unsere Produkte an und wir sind der einzige Hersteller von SBC mit Fertigungs-und Serviceeinrichtungen auf vier Kontinenten. Wir fertigen unsere Produkte an weltweit fünf Standorten, darunter befindet sich unsere Flaggschiff-Produktionsanlage in Belpre, Ohio, sowie Fertigungsanlagen in Deutschland, Frankreich und Brasilien und eine gemeinschaftlich betriebene Anlage in Japan.

