Landau: "Regierung hat Blickkontakt zur Not verloren"

Neuer Caritas-Präsident fordert in ORF-Radio u.a. "Mut und Visionen" von neuer Regierung und eine Valorisierung der Familienleistungen

Wien, 30.11.13 (KAP) Mit scharfer Kritik am mangelhaften sozialen Gespür der politischen Verantwortungsträger hat sich der neue Caritas-Präsident Michael Landau zu Wort gemeldet. Die Regierung habe "den Blickkontakt zur Not verloren", so Landau am Samstag in der ORF-Radio-Sendung "Journal zu Gast". Wer eine "Neiddebatte auf dem Rücken der Schwächsten" schüre und etwa den Begriff der "sozialen Hängematte" im Munde führe, "der hat von der Wirklichkeit der Betroffenen keine Ahnung", so Landau.

Zugleich lud Landau Politiker ein, sich auf die Begegnung mit der realen Armut, wie sie einem etwa in den Einrichtungen der Caritas tagtäglich begegne, einzulassen. Dort könne man erleben, dass Armut und Armutsgefährdung und damit "der Druck auf die Menschen an den Rändern" steige. Von einer künftigen Regierung erhoffe er sich daher "Mut und Visionen" - Mut insbesondere, das Thema Armutsvermeidung und -bekämpfung zu forcieren.

Im Rahmen einer solchen Strategie der Armutsbekämpfung müsse u.a. die bedarfsorientierte Mindestsicherung angepasst werden; ebenso pochte Landau auf eine Valorisierung der Familienleistungen und auf eine "sinnvolle Debatte" über die Zukunft der Pflege im Blick auf deren Finanzierung, Strukturierung und Qualitätssicherung. Zur nachhaltigen Finanzierung der Pflege könne er sich etwa die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer vorstellen. Es brauche in der Finanzierung der Pflege eine Bewegung weg von der bestehenden "Sozialhilfelogik" hin zu einer solidarischen Absicherung, so der Caritas-Präsident.

