FP-Guggenbichler: Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist rücktrittsreif!

Gewaltexzesse in Innsbruck gehen auf das Konto einer völlig überforderten und unfähigen Politopportunistin!

Wien, 30.11.2013 (OTS/FPD) - Spätestens seit dem heutigen Tag ist die Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer rücktrittsreif. Die Gewaltexzesse, die heute im Zuge der Demonstration gegen die Deutsche Burschenschaft in Innsbruck stattgefunden haben, gehen alleine auf die Kappe einer völlig überforderten und unfähigen Politopportunistin. "Frau Oppitz-Plörer! Zeigen Sie zumindest jetzt Anstand und treten sie zurück! Damit können sie zumindest das Gesicht wahren", so heute der Wiener FPÖ-LAbg. GR Udo Guggenbichler vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Innsbruck.

Es sei bezeichnend, daß sich offenbar immer nur auf einer Seite die Gewaltausbrüche zeigen. So habe man etwa im Zuge der Anti-WKR-Ball-Demo im Jahr 2012 eine selbstgebastelte Bombe mit 1,2 kg Sprengstoff sichergestellt. Im Jahr 2013 wurden von linksextremen Chaoten im Vorfeld des Wiener Akademikerballes Ballgäste durch die Straßen gejagt und vom linksfaschistischen Mob unter lauten Beifallskundgebungen und johlendem Gelächter bespuckt. Erst im heurigen Mai kam es gegen Mitglieder einer Studentenverbindung im 8. Wiener Gemeindebezirk auf offener Straße zu Gewaltexzessen und heute also wurde ein Mitglied einer katholischen Studentenverbindung in Innsbruck niedergeschlagen. Diese Anhäufung von kriminellen Handlungen, die allesamt von linksextremer Seite kommen und kamen, werden durch das duldende Verhalten der politisch Verantwortlichen zu einem ernstzunehmenden Problem der Sicherheit in unserem Land, so Guggenbichler.

Wir werden jedoch der Gewalt nicht weichen. Sollte die Taktik der Linksfaschisten, aber auch Teilen der ehemals Konservativen darin bestehen, die national-freiheitlichen Verbände mürbe zu machen, so müsse schon jetzt festgestellt werden, daß dieses Ansinnen von Haus aus zum Scheitern verurteilt sein wird. Die Exekutive werde sich vielmehr darauf einstellen müssen, daß ihre passive Haltung gegenüber offensichtlich Kriminellen zu einer Verschärfung der Situation in Zukunft beitragen wird.

Eine der Kernkompetenzen des Staates liege schließlich auch darin ihre Bürger zu beschützen und die verfassungsmäßigen Rechte, wie etwa Rede- & Versammlungsfreiheit zu garantieren. Wenn der Staat, wenn die Exekutive nicht in der Lage oder willens ist, diese Aufgabe zu erfüllen, ist jedenfalls Feuer am Dach. Schon heute sei man für den zweiten Wiener Akademikerball gewappnet. Wenn die Wiener Polizei der Meinung sei man werde hier genauso vorgehen können wie im letzten Jahr, dann möge sich der Wiener Polizeipräsident jedenfalls schon jetzt warm anziehen. Wir werden es mit Sicherheit nicht mehr zulassen, daß unsere Gäste zu Freiwild werden, so Guggenbichler abschließend. (Schluß)

