Offener Brief der Industrie an Bundesregierung: Jetzt ist die Zeit, zu handeln

Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich massiv gefährdet - Politik muss mit mutigen Reformen gegensteuern - Nächste Legislaturperiode entscheidet über Zukunft unseres Landes!

Wien (OTS/PdI) - Die nächste Legislaturperiode wird entscheidend für die Zukunft unseres Landes und den heimischen Wirtschaftsstandort sein. Daher wenden sich die Spitzen der Industriellenvereinigung (IV) aus Bund und Ländern als Vertretung der österreichischen Industrie und der mit ihr verbundenen Sektoren in einem Offenen Brief an die Bundesregierung, um angesichts der Koalitionsverhandlungen den drängenden Handlungsbedarf für Österreich nochmals in Erinnerung zu rufen. Untenstehend der Brief, der Samstag und Sonntag bundesweit in Tageszeitungen erscheint, im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

Sehr geehrter Herr Vizekanzler!

Machen wir Österreich zukunftssicher und generationengerecht!

Überbordende Bürokratie, starre Arbeitszeitmodelle und exorbitante Arbeitszusatzkosten - Österreichs Betriebe stehen massiv unter Druck. Insbesondere gegenüber Deutschland und der Schweiz hat Österreich an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Arbeitsplätze und unser Wohlstand sind hoch gefährdet. Mit Kosmetik und "Klein-Klein" sind die Herausforderungen für Österreich nicht mehr in den Griff zu bekommen. Mit Rezepten aus dem 20. Jahrhundert können die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht bewältigt werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Österreichs Unternehmen erwarten sich daher eine neue Bundesregierung, die das Land zukunftssicher macht:

- Durch einen konsequenten Budgetkurs - massive strukturelle Veränderungen ermöglichen keine neuen Schulden ab 2016.

- Durch eine Reform des Pensionssystems, die Generationengerechtigkeit schafft - vom leistungs- zum beitragsorientierten System. Das faktische Pensionsantrittsalter muss jedenfalls rasch steigen. Kein Bonus-Malus-Quotenmodell!

- Durch die Reform unseres Bildungssystems und mehr Geld für die Zukunft - für Forschung und Entwicklung, Innovation, Infrastruktur und Bildung. Budgetmittel aus Reformen müssen für Investitionen und nicht für Konsum verwendet werden.

- Durch die Senkung der Abgabenbelastung auf Arbeit und der Arbeitszusatzkosten - das bedeutet mehr Geld für die Menschen. Es liegt nicht an den Unternehmen: Nur 40 Cent von jedem Euro Lohnerhöhung kommen bei einer Arbeitnehmerin, einem Arbeitnehmer an, den Rest kassiert der Staat. Neue Steuern kosten im Hochsteuerland Österreich hingegen Wachstum und Arbeitsplätze, neue oder höhere Steuern können unsere strukturellen Defizite nicht nachhaltig kompensieren.

- Durch eine radikale Modernisierung der staatlichen Strukturen in Bund und Ländern.

- Durch Entlastung der heimischen Betriebe von überbordender Bürokratie und Einführung moderner Arbeitszeitmodelle.

- Die nächste Legislaturperiode ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes. Es ist fünf nach zwölf. Wir geben zu viel für die Vergangenheit und zu wenig für die Zukunft aus. Österreich kann sich daher keine weiteren fünf Jahre ohne tiefgreifende Veränderungen leisten. Andernfalls verlieren wir Betriebe, Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Stabilität. Jetzt ist die Zeit, zu handeln.

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vizekanzler,

wir zeichnen direkt und indirekt für 2,4 Millionen Arbeitsplätze in Österreich verantwortlich. Wir als Industrie können nur Verantwortung für das Land tragen, wenn Sie die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Wir bitten Sie im Namen der österreichischen Industrie, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Familien, vor allem im Namen der jungen Generationen: Schaffen Sie jetzt durch mutige und nachvollziehbare Veränderungen ein zukunftssicheres Österreich!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Georg Kapsch

IV-Präsident, Kapsch AG

Manfred Gerger, MBA

Präsident IV-Burgenland, Hella Fahrzeugteile Austria GmbH

Christoph Kulterer

Präsident IV-Kärnten, Hasslacher Holding GmbH

Dr. Axel Greiner

Präsident IV-Oberösterreich, Greiner Holding AG

DI Johann Marihart

Präsident IV-Niederösterreich, AGRANA Beteiligungs-AG

Ing. Wolfgang Hesoun

Präsident IV-Wien, Siemens AG Österreich

Mag. Dr. Therese Niss, MBA

Bundesvorsitzende der Jungen Industrie, Mitterbauer Beteiligungs-AG

Dr. Reinhard Schretter

Präsident IV-Tirol, Schretter & Cie GmbH & Co KG

Ing. Hubert Bertsch

Präsident IV-Vorarlberg, Bertsch Holding GmbH

KR Mag. Jochen Pildner-Steinburg

Präsident IV-Steiermark, GAW technologies GmbH

KR Mag. Rudolf Zrost

Präsident IV-Salzburg, Zementwerk LEUBE GmbH

