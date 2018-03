EU-Kommissar Hahn im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern

EU-Bürgerdialog am 29. November in Eisenstadt

Eisenstadt (OTS) - Der Landeshauptmann des Burgenlandes Hans Niessl und EU-Kommissar für Regionalpolitik Johannes Hahn diskutierten am Freitag, 29. November 2013 im Kultur- Kongresszentrum Eisenstadt mit Bürgerinnen und Bürgern.

Beim Bürgerdialog der burgenländischen Landesregierung, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission im Vorfeld der Europawahl am 25. Mai 2014 standen Fragen wie "Was erwarten die Menschen im Burgenland von der Europäischen Union?", "Wie lässt sich die Finanz- und Wirtschaftskrise in der EU bewältigen?", "Was hat uns die EU im Burgenland gebracht?" und " Wie sieht die Zukunft Europas aus?" im Mittelpunkt des Interesses.

EU-Kommissar Hahn unterstrich die Bedeutung der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürgern an europäischer Politik. "Es gibt vielfältige Möglichkeiten und Initiativen sich in Europa einzubringen - wichtig ist, dass man sie nutzt. Ich freue mich hier in Eisenstadt über Europa diskutieren zu können, da gerade das Burgenland ein Beispiel für erfolgreiche Regionalpolitik und Zusammenarbeit in Europa ist", sagte Kommissar Hahn.

Bei allen Erfolgen der letzten Jahre - Stärkung des Europäischen Parlaments, Einführung der Europäischen Bürgerinitiative und mehr Transparenz im Handeln von Europäischer Kommission und EU-Ministerrat - bleibt es dabei: Bürgerinnen und Bürger tragen die Entscheidungen europäischer Politik nur mit, wenn auch sie im Entscheidungsprozess wahrgenommen werden und verstehen, wie Beschlüsse zustande gekommen sind.

Eine Aufzeichnung des Bürgerdialoges steht online zur Verfügung:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_de.htm

Weitere Informationen:

Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger:

http://europa.eu/citizens-2013/de/home

Sie haben das Wort - Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zum Thema Rechte der Unionsbürgerinnen:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_de.pdf

Homepage von Johannes Hahn, Kommissar für Regionale Entwicklung:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_de.cfm

Folgen Sie Kommissar Hahn auf Twitter: @JHahnEU

Folgen Sie der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich auf Twitter: @EUKommWien

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4941

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

Tel.: ++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu