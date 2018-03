Shopping by Paris 2014: Schnäppchen vom Pariser Fremdenverkehrsbüro!

Paris (ots/PRNewswire) - Paris heisst jedes Jahr 29 Millionen Besucher willkommen. Als die Hauptstadt für Mode- und Shopping verfügt Paris über 61.232 Geschäfte - einschliesslich 8.500 Geschäfte für Kleidung und Accessoires. Dank seiner Kaufhäuser, kultigen Luxusmarken und weltweit berühmten Einkaufsvierteln ist Paris das ganze Jahr über ein herausragendes Einkaufsziel.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131126/654631-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131126/654631-b )

In 2013 wird "Shopping by Paris" die Magie der Feiertage mit einer "Schnäppchenkarte" versüssen. Die Karte Paris City Passport Shopping

wird vom PCVB und Premier Tax Free angeboten. Im gesamten Monat Dezember ist diese spezielle Karte an einer der Informationsstellen des Fremdenverkehrsbüros



erhältlich. Die Karte ist nicht übertragbar und ist drei Tage lang gültig. Der Karteninhaber erhält mit der Karte 10 % Rabatt in 273 bekannten Pariser Geschäften - eine grossartige Gelegenheit, billige Weihnachtseinkäufe zu tätigen!

Das Paris Shopping Book [http://press.parisinfo.com/news/press-releases/shopping-by-paris-2014] ist das perfekte Handbuch zum Einkaufen in Paris. Dieses zweisprachige Taschenbuch, das vom PCVB für Besucher und Pariser in Französisch und Englisch zusammengestellt wurde, bietet mit einer Druckauflage von 85.000 eine handverlesene Auswahl an grossartigen Geschäften, kulturellen Veranstaltungsorten und Gastronomie, welche in sechs verschiedene Routen eingeordnet sind, um verschiedene Einkaufsprofile abzudecken: Select, Trendy, Creative, Boho-Chic, Ethic-Ethnic und Savvy. Ab dem 2. Januar 2014 können Sie das Paris Shopping Book 2014 von der Website Parisinfo.com



herunterladen oder Sie können an einer der Touristeninformationsstellen vorbeikommen, um eine kostenfreie Ausgabe mitzunehmen.

Im Dezember finden Internetbenutzer eine umfangreiche Datei und ein Video mit den Veranstaltungen zum Jahresende hin auf der Homepage der Website Parisinfo.com. Das Fremdenverkehrsbüro hat zudem französische und internationale Blogger dazu aufgefordert, ihre Einkaufserlebnisse in Paris und ihre Tipps über die Facebookseite Parisje t'aime und über Twitter unter @parisotc zu teilen.

Der Januar wird der Beginn eines besonderen Einkaufserlebnisses in "Paris, der Hauptstadt für Mode und Shopping"- einem Top-Einkaufsziel über das gesamte Jahr 2014, sein.

Machen Sie das Beste aus Ihrem Weihnachtseinkauf und Ihrem Einkaufsbummel in Paris: Buchen Sie online auf Parisinfo.com.

Organisiert vom Pariser Fremdenverkehrsbüro,

mit der Unterstützung

des CCI Paris, der Stadt Paris und ATOUT France,

verwandelt die Veranstaltung

"Shopping by Paris"

die Stadt

Paris jedes Jahr in ein Einkaufsparadies. Das Ziel: französische und internationale Besucher dazu zu ermutigen, den Charme der Einkaufs-und Modestadt zu entdecken.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131126/654631-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20131126/654631-b