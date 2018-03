Berlakovich: Regionen in Europa stärken

Andrä Rupprechter neuer Generalsekretär

Wien (OTS) - Andrä Rupprechter wird ab April 2014 Generalsekretär des Ausschusses der Regionen. Rupprechter war Sektionschef im österreichischen Lebensministerium, dann Direktor für Ländliche Entwicklung im Europäischen Rat, derzeit ist er Direktor für Kommunikation und Transparenz im EU-Rat.

"Mit Andrä Rupprechter übernimmt ein ausgewiesener Fachmann mit langjähriger Erfahrung in Landwirtschaft und Regionalpolitik eine der wichtigsten Verwaltungspositionen in der EU. Dazu gratuliere ich und wünsche viel Erfolg. Unser gemeinsames Ziel muss sein, die Regionen in Europa zu stärken", so Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich.

Rupprechter wurde einstimmig zum Generalsekretär des EU-Ausschusses der Regionen bestellt. Der Ausschuss ist eine beratende Einrichtung, er vertritt die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in der Europäischen Union.

