Termin: 1. LBG Health Sciences Tagung

Wien (OTS) - Am 2. Dezember 2013 findet die erste LBG Health Sciences Tagung in Wien im Haus der Industrie statt. Im Rahmen dieses Meetings tauschen sich Ludwig Boltzmann Cluster und Institute mit Bezug zu den Gesundheitswissenschaften (Health Sciences) über ihre neueste Forschung aus. Ziel der Tagung ist ein gegenseitiges vertiefendes Kennenlernen der Forschungsbereiche der Health Sciences Institute und Cluster und Identifikation von möglichen Schnittstellen und Kooperationsmöglichen. Die Tagung bildet den Auftakt zu weiteren Veranstaltungen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) im Rahmen ihrer neuen strategischen Ausrichtung auf den Bereich der Health Sciences.

Zum Programm der Tagung zählen wissenschaftliche Vorträge und eine Posterausstellung zu den Forschungsarbeiten der einzelnen LBI und Cluster. Die besten drei Poster werden um 19 Uhr mit Preisen ausgezeichnet.

Highlight der Veranstaltung ist ein Vortrag von Dr. Bernd Pulverer, Head of Scientific Publications der European Molecular Biology Organization (EMBO)um 16 Uhr mit dem Titel "Quality assurance and research assessment in the molecular life sciences".

Programminfos unter:

http://www.lbg.ac.at/de/event/1st-lbg-health-sciences-meeting

Über die Ludwig Boltzmann Gesellschaft:

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation mit Sitz in Wien und betreibt Forschungsinstitute (Ludwig Boltzmann Institute) in den Bereichen der Humanmedizin / Life Sciences sowie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Derzeit betreibt die LBG 17 LBI und 5 Cluster mit rund 380 MitarbeiterInnen. Die Einrichtung von Ludwig Boltzmann Instituten (LBI) für eine befristete Laufzeit erfolgt aufgrund von Ausschreibungen mit internationalen Begutachtungsverfahren.

LBG Health Sciences Tagung



Die Veranstaltung ist offen für interessiertes Publikum.

Kurzfristige Anmeldungen bitte an larissa.gruber @ lbg.ac.at

Programmdetails unter:

http://www.lbg.ac.at/de/event/1st-lbg-health-sciences-meeting



Datum: 2.12.2013, 09:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie 1. Stock

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Mag. (FH) Larissa Gruber, Öffentlichkeitsarbeit

Tel +43 (0) 1 513 27 50 - 28

Mobile +43 (0) 676 500 49 62

larissa.gruber @ lbg.ac.at

www.lbg.ac.at