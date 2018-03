Spindelegger gratuliert neuem Generalsekretär des Ausschusses der Regionen

Wien (OTS) - Andrä Rupprechter wird mit Wirkung vom 1. April 2014 zum Generalsekretär des Ausschusses der Regionen bestellt. Damit übernimmt ein weiterer Österreicher eine gerade für Österreich relevante Leitungsfunktion in der Europäischen Union. "Zu diesem beruflichen Erfolg möchte ich Andrä Rupprechter herzlich beglückwünschen. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg!", gratulierte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger.

Der Ausschuss der Regionen ist die Stimme der Regionen, Städte und Gemeinden auf europäischer Ebene und wird bei allen wichtigen europäischen Vorhaben mit Auswirkungen auf die regionale und lokale Ebene befasst und angehört. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in leitenden Funktionen sowohl in Österreich als Sektionschef im Lebensministerium als auch in der EU, zuletzt im Generalsekretariat des Rates, ist Andrä Rupprechter für diese Funktion bestens qualifiziert.

