Terminaviso: Erweiterte Landesvorstandssitzung der GÖD-NÖ

St. Pölten (OTS) - Aufgrund des Umstandes, dass die Bundesregierung die Gehaltsverhandlungen für die öffentlich Bediensteten verschleppt, wird die GÖD-NÖ in einer Sitzung des erweiterten Landesvorstandes der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Niederösterreich in 3100 St. Pölten - Hotel-Gasthof Seeland, Goldegger Straße 114, 3100 St. Pölten-Waitzendorf - die verantwortlichen Personalvertreter und Betriebsräte der verschiedenen Berufsgruppen der GÖD-NÖ über den derzeitigen Stand der Verhandlungen in Kenntnis setzen.

Wir werden die Medienöffentlichkeit über die Beratungen informieren.

Sitzung des GÖD-NÖ ELV



13:00 Uhr Fraktionelle Beratungen

14:30 Uhr Plenum



Datum: 2.12.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

3100 St. Pölten-Waitzendorf



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft öffentlicher Dienst Niederösterreich

Tel.: 02742/35 16 16 / 16

goed.noe @ goed.at