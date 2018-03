Kabarettist Michael Niavarani begeisterte Kapsch Kunden in Linz

Linz (OTS) - Über 600 Kunden von Kapsch BusinessCom sind am vergangenen Dienstag ins Linzer Design Center zu einer exklusiven Kabarettvorstellung von Michael Niavarani gekommen. Österreichs führender ICT-Servicepartner bot damit bereits zum zehnten Mal die Gelegenheit abseits von Gesprächen über IT-Infrastruktur und -Kommunikation auch einmal gemeinsam zu lachen.

Michael Niavarani stand in Linz bereits zum dritten Mal für Kapsch Kunden auf der Bühne und das obwohl er eigentlich kein besonderer Freund von Firmengalas ist. "Die Vorstellungen für Kapsch machen immer Spaß. Vor allen Dingen, weil wir schon seit zehn Jahren immer wieder miteinander arbeiten", so der Star-Kabarettist. 2005 reiste Niavarani gemeinsam mit Viktor Gernot für Kapsch mit ihrem Programm "Gefühlsecht" sogar durch ganz Österreich und hat in mehreren Bundesländern für Kapsch Kunden gespielt. Im Zuge dieser jährlichen österreichweiten Kapsch Kabarett-Serie traten auch schon andere Stars der heimischen Kabarett-Szene auf, unter anderem Die Hektiker, Lukas Resetarits, Andreas Vitasek, Heilbutt & Rosen sowie Monica Weinzettl & Gernot Rudle.

"Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Und unsere Kunden sind nach wie vor begeistert von unseren gemeinsamen Kabarettabenden", freut sich Gastgeber Dir. Eduard Matuolis, Regionalleiter in Oberösterreich von Kapsch BusinessCom.

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 300 Millionen Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eigenen Niederlassungen in Österreich und mit Gesellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens deckt sowohl Informationstechnologie als auch Telekommunikation ab. Kapsch positioniert sich daher als ICT-Servicepartner. Neben der Systemintegration und der kontinuierlichen Optimierung übernimmt Kapsch BusinessCom in immer stärker werdendem Ausmaß auch den vollständigen Betrieb dieser ICT Lösungen. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit technologisch führenden Anbietern wie Apple, Aastra, Avaya, Cisco, Google, Hitachi, HP oder Microsoft. Gemeinsam mit diesen Partnern agiert Kapsch als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter bei seinen 17.000 Kunden, vor allem aber als verlässlicher, vertrauenswürdiger und langfristiger Trusted Advisor in einem sich rasant verändernden technologischen Umfeld.

