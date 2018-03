Toto: Elf knackten den Doppeljackpot und gewinnen je rund 19.000 Euro

Noch ein Garantie 13er mit 150.000 Euro im Gewinntopf

Wien (OTS) - Der mit mehr als 208.000 Euro gefüllte Toto Doppeljackpot ist geknackt. Elf Spielteilnehmern ist es gelungen, einen Dreizehner zu tippen und damit jeweils rund 19.000 Euro zu gewinnen. Drei Dreizehner wurden in NÖ erzielt, je zwei in OÖ und Wien, je einer in Tirol, der Steiermark, dem Burgenland sowie über die Spieleplattform win2day.at.

Die Jackpots im ersten und im zweiten Rang der Torwette bleiben weiterhin bestehen, da es abermals niemandem gelungen ist, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Im Topf für die fünf richtigen Ergebnisse liegen bereits mehr als 27.000 Euro.

Garantie 13er mit 150.000 Euro garantiert

In der nächsten Runde, der Toto Runde 48B, geht es noch einmal um einen Garantie 13er. Das heißt, Toto dotiert den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 150.000 Euro auf.

Annahmeschluss für die Toto Runde 48B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 48A:

11 Dreizehner zu je EUR 18.928,40 195 Zwölfer zu je EUR 76,80 1.690 Elfer zu je EUR 1,90 7.734 Zehner zu je EUR 0,80 6.012 5er Bonus zu je EUR 0,40

Der richtige Tipp 1 2 2 2 1/ 2 1 1 1 1 2 1 X 2 2 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 27.360,90 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 2.258,70 Torwette 3. Rang: 24 zu je EUR 56,10 Hattrick: JP zu EUR 105.433,80

Torwette-Resultate: 2:1 0:1 0:+ 2:+ 2:0

