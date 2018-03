Karas gratuliert Rupprechter als neuem Generalsekretär des AdR

Brüssel (OTS) - Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments, gratulierte heute in einem persönlichen Telefonat dem Tiroler Andrä Rupprechter zu seiner einstimmigen Wahl zum neuen Generalsekretär des Ausschuss der Regionen: "Andrä Rupprechter ist ein überzeugter Europäer, der fest in Österreich verwurzelt und in der EU erfolgreich ist. Er hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren eindrucksvoll durchgesetzt. Ich schätze ihn als einen engagierten, verlässlichen Partner und freue mich auf eine noch intensivere Zusammenarbeit mit ihm", so Karas. ****

"Das Europaparlament und der Ausschuss der Regionen sind bemüht, ihre Zusammenarbeit zu verstärken - politisch als auch administrativ", so Karas. Der Ausschuss der Regionen hat derzeit 353 Mitglieder und ebenso viele Stellvertreter aus allen 28 Mitgliedstaaten. Rupprechter ist somit einer der hochrangigsten österreichischen Vertreter in den Europäischen Institutionen. Zuletzt war er Direktor für Kommunikation und Transparenz im Europäischen Rat.

