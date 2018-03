Kommunikationsgewerkschaft solidarisch mit den Beschäftigten von ORF Online

Werbungs-Kollektivvertrag für Online-Medienmitarbeiter/innen ist realitätsfremd

Wien (OTS/ÖGB) - Die Bundesfachgruppe "Multimedia und Informationsdienstleistungen" in der Kommunikationsgewerkschaft GPF erklärt sich solidarisch mit den Mitarbeiter/innen bei ORF Online und Teletext GmbH & Co KG in ihrer Forderung nach einem adäquaten Kollektivvertrag.++++

"Wir protestieren gegen den Sparwahn auf Kosten der Beschäftigten. Es ist traurig und eine Schande, dass sich ausgerechnet der öffentlich-rechtliche ORF um branchengerechte Bedingungen für seine Online-Mitarbeiter/innen drücken will", stellt das Präsidium der Bundesfachgruppe fest.

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Dr. Georg Tidl

Tel. 0664-1121642



Thomas Linzbauer

- DIE KOMMUNIKATIONSGEWERKSCHAFT -

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

Tel. 0043-1-534 44-492 60

www.gpf.at