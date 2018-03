Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 2. bis 8. Dezember 2013

Wien (OTS) - Montag, 2. Dezember:

11.15 Uhr: Empfang von Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 3. Dezember:

10.00 Uhr: Gespräch mit dem Staatspräsidenten der Republik Mazedonien, Gjorge Ivanov (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 4. Dezember:

17.00 Uhr: Gespräch mit dem bulgarischen Staatspräsidenten Rossen Assenow Plewneliew (Präsidentschaftskanzlei)

Donnerstag, 5. Dezember:

11.30 Uhr: Gespräch mit dem neu gewählten Präsidenten der Caritas Österreich, Michael Landau, und mit dem scheidenden Präsidenten Franz Küberl (Präsidentschaftskanzlei)

Freitag, 6. Dezember:

10.30 Uhr: Teilnahme an der sub auspiciis-Promotion an der Karl- Franzens-Universität/Rede (Graz)

14.00 Uhr: Teilnahme an der sub auspiciis-Promotion an der Alpen- Adria-Universität/Rede (Klagenfurt)

