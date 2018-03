Volkshilfe NÖ: Löwenherz-Gala bringt 40.100,- Spenden

Wiener Neustadt (OTS) - Mittwochabend fand im Schwechater Multiversum die dritte Löwenherz-Gala statt. Über 400 geladene Gäste erlebten großartiges Entertainment von Alfons Haider und Andy Lee Lang. Im Rahmen der Löwenherz-Gala sammelte die Volkshilfe NÖ Spenden zur Unterstützung von in Not geratener NiederösterreicherInnen. Zudem gab es eine Auktion mit Kunstwerken, welche von niederösterreichischen KünstlerInnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Der Reinerlös in der Höhe von 40.100,- Euro geht in den Löwenherz-Fonds.

"Jeder Cent, den wir bekommen, geht an jene, die Unterstützung notwendig brauchen. Der Löwenherz-Fonds hilft Menschen in Niederösterreich, die in eine Notlage geraten sind, z.B. durch eine Naturkatastrophe, wie Hochwasser, eine schwere Erkrankung oder durch einen Schicksalsschlag, wie beispielsweise den Tod des Lebenspartners und den somit unversorgten Kindern", so der Präsident der Volkshilfe NÖ Prof. Ewald Sacher, sichtlich stolz über das erreichte Ergebnis.

"Wir brauchen jede Unterstützung", so Gala-Organisator und Vizepräsident der Volkshilfe NÖ Rudolf Parnigoni, "Danke an alle VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, die gekommen sind, einen Tisch sponserten und ein Kunstwerk ersteigerten. Allein bei der Versteigerung der zur Verfügung gestellten Kunstwerke erzielte dieses Jahr einen Erlös von über 14.000 Euro."

Für Stimmung in der Halle sorgte der Botschafter des Rock'n'Roll Andy Lee lang, der seit Jahrzehnten immer wieder Tausende mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock'n'Roll und Entertainment begeistert. Gemeinsam mit der Max Hagler Band ließ er die 50er und 60er wieder aufleben. Natürlich gab es auch wieder eine Showeinlage am Klavier.

Alfons Haider brillierte in altbewährter Manier als Moderator und Entertainer. Er begab sich ebenfalls auf eine Zeitreise und verführte mit Charme, Eleganz und Liedern aus den 30er und 40ern.

"Aufgrund des großen Erfolges planen wir auch 2014 wieder eine Löwenherz-Gala", so der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ Mag.(FH) Gregor Tomschizek abschließend.

Danke an die KünstlerInnen, die ein Kunstwerk sponserten: Sandra Altmann, Natasha Macheiner, Franz Oberger, Iris Paounova, Wolfgang Peranek, Herbert Petermandl, Paul Seidl, Steve Soon

Danke an folgende Unternehmen und Organisationen für ihre Unterstützung: Stadtgemeinde Schwechat, AKNÖ, ALD Automotive, AMS NÖ, APK Vorsorgekasse, ARBÖ, BAWAG, BFI, BP, Bwsg, Cap, Casinos, Chevrolet, Deloitte, Ekazent, Energiecomfort, FGA Bank, Flughafen Wien, FSG, NÖGKK, Gewista, GF-Bau, Elektro Gmeiner, GVV NÖ, Hpi Tours, Hypo Gruppe, SWV, Klima, Leyrer+Graf, Moorbad Harbach, Multiversum, Nadler, Naturfreunde, NBG, ÖBV, OMV, Opel Ebner, Propst, Redie, RISE, Sali, Schwechater Bier, Saubermax, Slowcare, Stiburek, Trabitsch Catering Urani, Volkshilfe Gmünd, Volkshilfe Krems, Volkshilfe Schwechat, Volkshilfe Tulln, Volkshilfe Wiener Neustadt, Wiener Städtische, Wüstenrot, Xerox

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH

Mag.(FH) Beatrix Dunkl

Tel.: 02622/82200-6920

beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at