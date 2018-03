ERINNERUNG: Verleihung des 12. Wiener Frauenpreises

Wien (OTS) - Am Montag, den 2. Dezember, verleiht Frauenstadträtin Sandra Frauenberger den Wiener Frauenpreis 2013. Die beiden Preisträgerinnen werden heuer in den Kategorien "Musik" und "Architektur" ausgezeichnet. Der mit jeweils 3.000 Euro und einer Bronzestatue von Ulrike Truger dotierte Preis wird bereits zum 12. Mal vergeben.

Im Vorjahr ging der Preis an Sabine Derflinger für die Kategorie "Film" sowie an Prof.in Dr.in Gabriella Hauch, in der Kategorie "Geschichtsforschung".

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist ausschließlich für Gäste mit Einladung möglich. MedienvertreterInnen sind sehr herzlich eingeladen und werden gebeten, sich aufgrund des beschränkten Sitzplatzangebotes telefonisch unter 01/4000-81853 oder per E- Mail presse-frauenberger @ gif.wien.gv.at anzumelden. (Schluss) grs

Bitte merken Sie vor:

Wiener Frauenpreis 2013



Datum: 2.12.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus, Wappensaal (Eingang Felderstraße,

Feststiege 2) (Einlass 18.30 Uhr)

1082 Wien



