"HYPO Niederösterreich fährt auf car2go ab"

Landesbank für NÖ und Wien bietet mobiles Zusatzservice

Wien (OTS) - Ab sofort können sich car2go-KundInnen nach Online-Anmeldung nicht nur im car2go-Shop in 1030 Wien registrieren und ihre Membercard abholen, sondern auch in 10 Geschäftsstellen der HYPO NOE Landesbank in Wien und im angrenzenden Niederösterreich. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein dichteres Netzwerk, kürzere Wege für die KundInnen und die Möglichkeit, die Aktionsprodukte der HYPO NOE aus erster Hand kennenzulernen.

Nach einem Gewinnspiel, welches über eine Beklebung der car2go-Autos kommuniziert wurde, geht die Zusammenarbeit nun in die zweite Runde. In folgenden 8 Wiener und 2 niederösterreichischen HYPO NOE-Geschäftsstellen können sich KundInnen des österreichweit erfolgreichsten Carsharingunternehmens mittels Führerschein und Bankkarte identifizieren und ihre persönliche Membercard in Empfang nehmen:

1010 Wien, Wipplingerstraße 2 1010 Wien, Herrengasse 10 1040 Wien, Operngasse 21 1060 Wien, Mariahilfer Straße 121 1090 Wien, Porzellangasse 64 1140 Wien, Linzer Straße 402 1210 Wien, Schloßhoferstraße 53 1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 40 2340 Mödling, Freiheitsplatz 7 2380 Perchtoldsdorf, Wiener Gasse 27

Attraktive Produkte für KundInnen entwickelt

Bis 31.12.2013 können alle, die bereits HYPO NOE-KundInnen sind oder es noch werden möchten, durch den Abschluss eines neuen Produktes 125 car2go-Freiminuten kassieren: Für alle bestehenden KundeInnen, die noch nicht registriert sind, gibt es zusätzlich eine stark ermäßigte car2go-Registrierungsgebühr in Höhe von EUR 10,-(statt EUR 19). Und: Für StudentInnen, die sich für ein HYPO NOE-Studentenkonto entscheiden, ist die Registrierung sogar kostenfrei - 125 Freiminuten inklusive.

Günther Ritzberger, MBA, Vorstandssprecher der HYPO NOE Landesbank: "Wir zeigen mit dieser Kooperation, dass wir als Bank nicht nur Stabilität, sondern auch Mobilität bieten. Und das mit einem namhaften, modernen Partner."

Alexander Hovorka, car2go-Location Manager in Wien: "Ich freue mich sehr über die Kooperation mit der HYPO NOE Landesbank. Wir bieten unseren Kunden jetzt auch bei der Registrierung eine große Auswahl zusätzlicher Anlaufpunkte und ein dichteres Netzwerk. So wird der Zugang zu unseren Fahrzeugen noch einfacher und bequemer. "

Anmeldung bzw. Infos: www.car2gold.at oder www.car2go.com

