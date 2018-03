Lifeline: Täglich Gesundheit gewinnen beim "Gesunden Adventskalender"

München (ots) - Los geht es mit dem Countdown bis zum Heiligen Abend beim "Gesunden Adventskalender" von Lifeline! Täglich wird ab dem 1. Dezember ein virtuelles Türchen geöffnet - und hinter jedem warten Gewinne zu einem Gesamtwert von über 8000 Euro. Wer mitmacht, erhält nicht nur wertvolle Tipps für seine Gesundheit, sondern kann mit ein wenig Glück täglich hochwertige Preise gewinnen - von Bio-Kosmetik über Lichttherapiegeräte bis zum Wellness-Kurzurlaub in einem Sport-oder Wellnesshotel.

Gesund, schön und entspannt ins nächste Jahr ist das Motto des "Gesunden Adventskalenders" auf Lifeline. Was ihn von anderen Online-Adventskalendern unterscheidet? Die Preise enthalten immer ein Plus für die persönliche Gesundheit. Entsprechend gibt es Kochbücher für künftige Vegetarier, Pflegepakete für volles Haar, Nintendo für die Indoor-Fitness-Session, hochwertige Bio-Kosmetik, Lichttherapieeinheiten per mondernster Headsettechnik, Pakete mit biologisch produzierten Elemente-Tees, Wellness-Wochenenden und Kurzurlaube im Sporthotel - um nur eine kleine Auswahl der vielen Preise für die Gesundheit zu nennen.

Dabei sind die Gewinne immer auf interessante Gesundheitsinformationen abgestimmt - beim Artikel "Tipps gegen die Winterdepression" gibt es als Preis eine besondere Leuchte, die eine unkomplizierte Lichttherapie daheim ermöglicht. Oder Lifeline informiert über "zertifizierte Biokosmetik und was sie von anderen Pflegeprodukten unterscheidet" - hier winkt die entsprechende Kosmetik. Wer täglich ein Adventstürchen öffnet und am Gewinnspiel teilnimmt, hat gute Chancen, einen dieser mehr als 100 Preise zu erhalten.

Weiteres Plus: Der Lifeline-Adventskalender endet nicht mit dem 24. Dezember, sondern es kann bis in den Januar hinein teilgenommen werden. Die Gewinner werden nämlich erst ab dem 2. Januar täglich gezogen und auf Lifeline sowie den Social-Media-Kanälen des Gesundheitsportals veröffentlicht.

Hier geht's zum Lifeline-Adventskalender:

www.lifeline.de/service-tools/adventskalender/

