Aviso- 3.12.- Stadtrat Ludwig: Ehrenamtliche vor den Vorhang!

Neues Buch zu Ehren aller GemeindemieterInnen, die sich mit großem persönlichem Engagement für eine gute Nachbarschaft einsetzen

Wien (OTS) - Rund 1.200 BewohnerInnen sind in Wiens Gemeindebauten als ehrenamtliche HelferInnen aktiv und leisten einen wichtigen Beitrag für ihre Hausgemeinschaften und ein harmonisches Zusammenleben. Grund genug für wohnpartner, im dritten und neuen Band der wohnpartner-Bibliothek die Ehrenamtlichen-Tätigkeit im Rahmen von Interviews vorzustellen und näher zu beleuchten.

Am Dienstag, den 3. Dezember 2013, präsentieren Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Josef Cser, Leiter von wohnpartner, das neue Buch "Ehrenamt und freiwilliges Engagement im Wiener Gemeindebau". Weiterer Programmpunkt bei der Veranstaltung, an der zahlreiche Ehrenamtliche aus den Wiener Gemeindebauten teilnehmen werden, ist die Übergabe der Diplome an frischgebackene AbsolventInnen des Mieterbeiratslehrgangs.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Buchpräsentation: Ehrenamtliche vor den Vorhang!



Datum: 3.12.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathauskeller

Rathausplatz 1, 1010 Wien



