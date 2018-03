Buchneuerscheinung "Süsse Träume aus Österreichs Backstuben"

Wien (OTS) - Apfelstrudel, Kaiserschmarren, Sachertorte: Österreich ist ein Land süßer Schätze. Kaum ein Land vereint solch eine Vielfalt an süßen Köstlichkeiten. Beeinflusst von der böhmischen, ungarischen und italienischen, als auch von der bäuerlichen Küche, hat sich in Österreich über Jahrhunderte eine Backtradition entwickelt, die nicht nur in den Konditoreien, sondern auch zuhause gerne gepflegt wird.

Im neuen Buch Süsse Träume findet man die bekanntesten Rezepte aus Österreichs traditionellen Backstuben: Von Kardinalschnitten bis zur Sachertorte, vom Germgugelhupf bis zu Punschkrapfen.

Handlich und grafisch sehr ansprechend gestaltet, bieten das Buch etwa 60 Rezepte. Jedes Rezept fotografiert und großteils mit Schritt-für-Schritt-Bilder versehen.

Süsse Träume aus Österreichs Backstuben

Fotos von Andrea Knura und Andreas Riedmann

96 Seiten, gebunden, 165 x 190 mm,

ISBN 978-3-99005-146-7, Preis: EUR Euro 10,00

Erhältlich im gutsortierten Buchhandel

