Thea Kochbuch: Die neue Ausgabe des Küchen-Klassikers ist da

22. Band der beliebten Reihe verrät "Omas Rezept-Geheimnisse"

Wien (OTS) - Ein echter Klassiker der Kochgeschichte präsentiert dieser Tage in Österreichs Küchen eine neue Ausgabe: "Omas Rezept-Geheimnisse", der 22. Band der bekannten Thea Kochbuch-Serie, ist ab sofort online über www.thea.at oder im Morawa Buchhandel erhältlich.

"Omas Rezept-Geheimnisse" lässt nicht nur Nostalgiker-Herzen höher schlagen, sondern ist mit seinen schmackhaften und schnell zuzubereitenden Rezeptideen perfekt für alle, die raffinierte, aber auch alltagstaugliche und gelingsichere Küche lieben. Das Kochbuch enthält mehr als 250 Rezepte, die darauf warten, ausprobiert zu werden: Die einzigartige Zusammenstellung an großteils sehr alten Gerichten, die unter anderem von der Thea Community eingesandt wurden, bietet vom klassischen Sonntagsbraten über pikant würzige Suppen bis hin zu köstlichen Mehlspeisen Rezepte für jeden Geschmack - heute genauso gut wie damals. Wer ein Stück kulinarisches Kulturerbe nachkochen möchte, kann sich an exklusiven, teilweise bereits in Vergessenheit geratenen Speisen wie Kalbsnierenbraten, Götterspeise aus dem Jahr 1889 oder Festtagsschnitzel aus dem Mariazeller Land versuchen.

Erfolgsrezepte mit Geschichte

Die Thea Kochbuch-Reihe begleitet Hobbyköche/-innen seit 1958 beim Kochen, Backen und Braten. "Dank der Einfachheit der Rezepte und der praktischen Aufmachung im A5 Format mit Spiralbindung besitzen die Thea Kochbücher außerdem quer durch alle Generationen Kultpotenzial", erläutert Edith Mayer, seit 15 Jahren hauptverantwortlich für die Thea Kochbuch-Redaktion, das Erfolgsrezept der Reihe. Und weil alle Rezepte im Buch vorher von Thea Kooperationsschulen sorgfältig probegekocht werden, kocht man mit dem Thea Kochbuch mit Gelinggarantie.

"Omas Rezept-Geheimnisse" erscheint in einer Auflage von 30.000 Stück und ist ab sofort zum Preis von 9,90 Euro online über www.thea.at oder im Morawa Buchhandel erhältlich.

Über Thea:

Die Margarine Thea, eine Marke von Unilever, ist seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Helfer in Österreichs Küchen. 1958 erschien der erste Band der Thea Kochbuch-Reihe, die alle zwei Jahre um eine weitere Ausgabe ergänzt wird. Heute gehört das Thea Kochbuch mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren zu den beliebtesten und bekanntesten Kochbüchern Österreichs. Zusätzlich wird seit 1960 die Thea Kochberatung angeboten, die Konsumenten/-innen u. a. bei Fragen zu den Thea Produkten sowie Rezepten berät und wertvolle Küchentipps gibt (Telefon: 0810 200 781; werktags von 8.00 - 14.00 Uhr erreichbar). Weitere Informationen auf: www.thea.at

